Süße News: Countrystar Hardy wird bald zum ersten Mal Papa

Country-Sänger Hardy (34) und seine Frau Caleigh hüteten ein niedliches Geheimnis: Sie erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Das machen die beiden jetzt auf Instagram publik. "Du warst unser kleines Lieblingsgeheimnis. Baby Hardy kommt im Februar 2025", freut sich der Musiker. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, verrät das Ehepaar noch nicht. Dafür gibt es ein paar strahlende Bilder der schwangeren Mama und des werdenden Papas. Caleigh setzte ihren Babybauch in einem weißen Strickkleid gekonnt in Szene. Auf einer Aufnahme halten die beiden zudem ein Ultraschallbild in die Kamera. Und die Vorfreude scheint groß: Vor allem Hardy selbst grinst auf jedem Foto von einem Ohr zum anderen.

Unter dem Post freuen sich die Fans des ACM-Awards-Gewinners mit den baldigen Eltern. Aber auch die Country-Szene ist ganz aus dem Häuschen. So schreibt Chris Lane (39) begeistert: "Herzlichen Glückwunsch! Wahnsinn, dass ihr mir gestern Abend beim Spiel nichts gesagt habt!" Ihr Babyglück teilten Hardy und Caleigh also offenbar auch noch nicht mit ihren Freunden aus dem Business. Gratulationen gibt es zudem auch von Lainey Wilson und Rapper Nelly (49). Darüber hinaus schickt Jason Aldeans (47) Frau Brittany jede Menge Herzen, genau wie Luke Combs' (34) Gattin Nicole: "Das Beste! Gratulation!"

Scheint, als würde es für Hardy aktuell richtig gut laufen – und das nicht nur privat. Der US-Amerikaner machte sich in den vergangenen Jahren mit seinem eigenwilligen Musikstil einen großen Namen in der Countryszene. Er spielt nämlich keinen klassischen Country, sondern kombiniert diesen mit den harten Gitarren von Hardrock oder Metal. Aber das kommt an. Sein Debüt-Album "A Rock" erhielt nach 19 Wochen in den US-Charts die Goldene Schallplatte. Neben den Academy of Country Music Awards wurde der 34-Jährige auch bei den CMT Awards ausgezeichnet. Außerdem ist Hardy ein erfolgreicher Songwriter und schrieb für Größen wie Blake Shelton (48), Thomas Rhett, Morgan Wallen und Florida Georgia Line.

Getty Images Hardy mit seiner Frau Caleigh

Getty Images Hardy im Juni 2023

