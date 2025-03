Musiker Hardy und Caleigh begrüßen ihre Tochter auf der Welt

Der Country-Sänger Hardy und seine Frau Caleigh Ryan sind Eltern geworden! Am vergangenen Freitag haben die beiden ihr erstes Kind, eine Tochter, auf der Welt willkommen geheißen. Die frohen Neuigkeiten verkünden die frischgebackenen Eltern nun auf Instagram mit einem gemeinsamen Post, der mehrere süße Fotos des glücklichen Paares und seines neugeborenen Babys zeigt. Dabei enthüllen Hardy und Caleigh auch den Namen ihres kleinen Wunders: Rosie Ryan Hardy. Rosie kam mit einem Gewicht von ca. 4.100 Gramm zur Welt, wie die beiden stolz verraten.

Bereits im Oktober 2024 hatten Hardy und Caleigh ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Damals teilten sie auf der Social-Media-Plattform eine Fotoreihe, auf der Caleigh ihren Babybauch in einem weißen, schulterfreien Strickkleid präsentierte. Den Beitrag kommentierten sie mit den Worten: "Du warst unser kleines Lieblingsgeheimnis. Baby Hardy kommt im Februar 2025." Auch wenn sich die Geburt nun um knapp einen Monat verschoben hat, bleibt die Freude riesig. Die werdenden Eltern hatten die Neuigkeiten nicht nur lange geheim gehalten, sondern auch große Pläne für ihre neue Familie geäußert. Schon früh verrieten die Eheleute gegenüber People, dass sie sich mehrere Kinder wünschen – laut Hardy gerne vier, um ihr Zuhause in Nashville mit Leben zu füllen.

Hardy und Caleigh sind seit Oktober 2022 verheiratet, nachdem sie sich 2018 über Instagram kennengelernt hatten. Der Sänger erinnerte sich in einem Interview mit dem US-amerikanischen Magazin, dass er Caleigh damals direkt auf ein Konzert in der Nähe ihres Colleges einlud. Seit ihrem ersten Treffen gab es für beide offenbar keine Zweifel an ihrer Beziehung. In kürzester Zeit verliebten sie sich ineinander, und Hardy gestand ihr bei einem Festival sogar schon nach wenigen Treffen erstmals seine Liebe. Beruflich konnte der Musiker zuletzt mit seiner Mischung aus Country und Hardrock überzeugen und feierte Erfolge wie den Gewinn mehrerer Musikpreise und einer Goldene Schallplatte.

Getty Images Countrystar Hardy und seine Frau Caleigh Ryan

Getty Images Hardy im Juni 2023

