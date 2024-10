Selten: Eric Winter strahlt mit seiner Frau bei einem Event

Eric Winter und seine Frau Roselyn Sánchez waren der Hingucker des Abends. Der "The Rookie"-Star und die gebürtige Puerto-Ricanerin veranstalteten eine große Release-Party für ihre Spirituosenmarke Palm Republic in West Hollywood und schmissen sich dafür richtig in Schale. Der Schauspieler entschied sich für schlichte Jeans und ein burgunderfarbenes Hemd, wie Bilder von Hello! zeigen. Roselyn hingegen glänzte ganz in Leder an seiner Seite. Die Fans dürfte dieser Auftritt mehr als gefreut haben, denn das Paar tritt nicht allzu oft gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Und als wäre das noch nicht genug, war gleich der ganze "The Rookie"-Cast zu Gast: Gemeinsam mit Eric und Roselyn strahlten die Darsteller der Erfolgsserie in die Linsen der Fotografen.

Die Marke Palm Republic ist eine Kreation von Eric und seiner Roselyn und ihr gemeinsames Baby. Mit dem Rumgetränk wolle vor allem der US-Amerikaner eine tiefere Verbindung zu den puerto-ricanischen Wurzeln seiner Frau aufbauen. Es sei ein "Werk ihrer Liebe". Eric habe sich bei einer Reise in Roselyns Heimat in das Getränk verliebt und es zu seiner Passion gemacht. Zum Launch schrieb er begeistert auf X: "Ich meine es ernst, wenn ich sage, ich kann es kaum erwarten. Das war eine Reise und ich bin so stolz auf Palm Republic! Ihr werdet es lieben!"

Und mit seiner Roselyn scheint Eric die perfekte Geschäftspartnerin gefunden zu haben. Die beiden sind seit 2008 verheiratet, nachdem sie bereits zwei Jahre eine Beziehung geführt hatten. Mittlerweile sind sie auch stolze Eltern zweier Kinder. 2012 kam Töchterchen Sebella zur Welt und 2017 folgte ihr Bruder Dylan. Gegenüber der Zeitschrift Home & Family gab die "Devious Maids"-Darstellerin einen Einblick in ihr Familienleben und verriet, dass ihr Liebster ein fantastischer Vater sei. "Wenn man als Frau darüber nachdenkt, irgendwann Mutter zu werden, ist man sehr gesegnet und glücklich, wenn man jemanden findet, der ein toller Vater sein wird", schwärmte sie. Ein Kompliment, das Eric nur zurückgeben konnte: "Ich bewundere ihre Tatkraft und ihr Engagement für alles, was sie tun möchte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Winter, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / ebwinter Roselyn Sánchez und Eric Winter mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige