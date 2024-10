So lief erstes Tinder-Date von GZSZ-Star Josefin Bressel ab

GZSZ-Schauspielerin Josefin Bressel hat ein überraschendes Detail aus ihrem Liebesleben gegenüber RTL preisgegeben. Vor rund zehn Jahren wagte die heute 33-Jährige das Abenteuer Online-Dating und traf sich zum ersten Mal mit einem Match von Tinder. Das erste Treffen fand in dem Schuhgeschäft statt, in dem sie damals arbeitete. "Ich war im Lager, weil da haben wir immer die Bildschirme, und habe ihn dann da gesehen. Zuerst dachte ich, ist er das oder ist er das nicht?", erinnert sich Josefin an das ungewöhnliche Kennenlernen.

Nach der Begegnung im Schuhgeschäft entschieden sich Josefin und ihr Date, gemeinsam Pizza essen zu gehen. Doch damit nicht genug: Ihr Verehrer legte sich richtig ins Zeug und überraschte sie mit Tickets für ein Konzert eines österreichischen Rappers. Trotz der schönen gemeinsamen Stunden entwickelte sich daraus keine Beziehung. "Es war einfach nur ein cooler Abend, aber dann haben sich unsere Wege getrennt", erzählt die Schauspielerin über das Erlebnis. Die große Liebe sollte es also nicht werden, aber die Erinnerung daran bleibt.

Auch noch heute geht Josefin als Single durchs Leben und sucht weiterhin nach der großen Liebe – jedoch setzt sie dabei heute nicht mehr auf Online-Dating: "Am besten ist es doch, wenn es einfach so passiert, wenn man es nicht erwartet. Ich glaube, die wirkliche Liebe schießt auch so um die Ecke", meint sie. In ihrer Rolle als Alicia bei GZSZ hat sie eine andere Einstellung: Dort erlebt sie hingegen gerade eine aufregende Online-Liebesgeschichte und verliebt sich Hals über Kopf in Paul, gespielt von Niklas Osterloh (35).

Instagram / brezelita Josefin Bressel, März 2022

Instagram / josefinbressel Josefin Bressel, Schauspielerin

