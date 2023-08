Neuzugang bei GZSZ: Josefin Bressel spielt ab Herbst Alicia

Der GZSZ-Cast bekommt Zuwachs! Derzeit bewegt die Fans der beliebten Vorabendserie vor allem die Geschichte rund um Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi, 34), die von Auftragsmördern verfolgt wird und deswegen ihren eigenen Tod vortäuschen musste. Aber auch das Liebeschaos von Michi Bode (Lars Pape) sorgt für mächtig Emotionen. Schon bald werden weitere spannende Storys auf die Zuschauer zukommen: Ab Herbst stößt Josefin Bressel in der Rolle der Alicia zur Daily hinzu!

"Ich spiele die Rolle der Alicia, die neu in den Berliner GZSZ-Kiez kommt", verkündet die 31-Jährige stolz im Interview mit RTL. Ihre ersten Drehtage habe die Schauspielerin bereits hinter sich. Wie wird ihre Serienfigur also bei GZSZ einsteigen? "Was ich jetzt schon verraten kann, ist, dass Alicia mit Pauken und Trompeten einsteigt und es zunächst nicht immer leicht haben wird, denn dem Stehauf-Mädchen wird auch mal der ein oder andere Stein in den Weg gelegt – aber Alicia wird das nicht aufhalten!", teasert die gebürtige Berlinerin an.

Von ihren neuen Kollegen ist Josefin schon jetzt begeistert. "Meine ersten Drehtage waren sehr aufregen, intensiv und gleichzeitig mit großer Vorfreude verbunden. Meine Spielpartner sowie das ganze Team haben mich sehr lieb in Empfang genommen und mich dadurch sehr unterstützt", schwärmt sie und verrät, dass sie bereits mit Ulrike Frank (54) und Lennart Borchert vor der Kamera stand.

