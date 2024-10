Der Regisseur Aaron Kaufman ist mit 51 Jahren gestorben

Es gibt traurige Nachrichten aus den USA: Der Regisseur und Produzent Aaron Kaufman ist tot. Das berichtet jetzt unter anderem das Magazin Deadline. Der Filmemacher sei am Donnerstag im Alter von gerade einmal 51 Jahren in Las Vegas verstorben. Der Grund für den Tod des Regisseurs sei angeblich ein Herzinfarkt gewesen. Genauere Details sind bislang aber noch nicht öffentlich bekannt.

Besonders mit der Dokumentation "Superpower" feierte Aaron große Erfolge. In dem Dokumentarfilm beleuchtete er gemeinsam mit Sean Penn den politischen Werdegang des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy. Für das Projekt hielt sich der Regisseur auch während des Krieges in der Ukraine auf. Für "Superpower" wurde er sogar für einen Emmy nominiert.

Außerdem produzierte Aaron im Laufe seiner Karriere zahlreiche Filme. Unter anderem arbeitete er an den Action-Streifen "Machete", "Machete Kills" und "Sin City: A Dame to Kill For". 2016 feierte er mit dem Thriller "Urge" dann sein Debüt als Regisseur.

Getty Images Aaron Kaufman, Regisseur

Getty Images Aaron Kaufman im August 2014

