Britischer Star-Kameramann Dick Pope stirbt mit 77 Jahren

Die Filmbranche nimmt Abschied von Dick Pope. Berichten von The Sun zufolge wird der Tod des Kameramanns von der British Society of Cinematographers bestätigt. "Wir sind zutiefst traurig über das Ableben unseres Freundes und Kollegen Dick Pope", heißt es in einem offiziellen Statement. Weiter schwärmt die Gesellschaft von Dicks herzlichem Wesen: "Dick hatte den Ruf, ein wunderbarer Mitarbeiter und jemand zu sein, der sich leidenschaftlich für die Kunstform der Kinematografie einsetzte." Zu den genauen Todesumständen ist derweil noch nichts bekannt.

Im Netz nehmen auch schon die ersten Stars zu Wort und zollen dem Briten Tribut. "Dick Pope, britischer Kameramann, liebevoller Freund und rundum eine Legende", schreibt unter anderem Schauspieler Tom Hardy (47) einen Tribut auf Instagram und veröffentlicht dazu einige Schwarz-Weiß-Aufnahmen seines Freundes. Dick hinterlässt neben seinen Freunden auch seine Ehefrau. Ein Statement der Familie steht aber noch aus.

Dick arbeitete in seiner Laufbahn in Hollywood an mehr als 90 Produktionen mit. Seinen ersten Film drehte er im Jahr 1981, als er an dem B-Movie-Horrorfilm "Samen des Bösen" mitwirkte. 2006 führte er die Kamera an der Seite von Regisseur Neil Burger für den Film "The Illusionist". Dafür wurde er bei der Oscar-Verleihung 2007 in der Kategorie "Beste Kamera" nominiert. Für Dick war das aber schon die zweite Nominierung, denn auch für seine Arbeit an dem Drama "Mr. Turner" wurde er bei den Oscars bedacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Pope bei einem Screening von "Mr. Turner", 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Pope in New York City 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige