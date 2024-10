Hollywood-Filmproduzentin Lynda Obst mit 74 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt erreichen Fans von "Interstellar" und "Lügen macht erfinderisch" – die renommierte Filmproduzentin Lynda Obst ist gestorben. Das bestätigt ihr einziger Sohn Oly Obst gegenüber The Hollywood Reporter. Er gibt auch preis, dass seine Mutter mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung kämpfte, der sie letztendlich erlag. "Meine Mutter war eine Pionierin und eine vehemente Verfechterin der Frauen. Sie war eine tolle Mutter, Schwester und beste Freundin", schwärmt er. Lynda wurde 74 Jahre alt.

Wie das Magazin berichtet, war Lynda auf ein tragbares Sauerstoffgerät angewiesen, das ihr beim Atmen half. Seit ihrer Diagnose im Jahr 2018 ging sie sehr offen damit um, dass sie ihre Lungen durch jahrelanges Rauchen geschädigt hatte. Sie warnte laut dem Blatt: "Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass auch sie vom Schicksal getroffen werden können, und ich möchte deutlich machen, welche Folgen das Rauchen hat. Es ist nicht die Art und Weise, wie Sie Ihren Ruhestand oder Ihre letzten 10, 20 oder 30 Jahre verbringen wollen."

Lynda war eine der ersten Frauen, die es in Hollywood als Produzentinnen groß herausgeschafft hatten. Ihren Anfang fand 1983 sie als stellvertretende Produzentin für den ikonischen Tanzfilm "Flashdance". Danach arbeitete sie an verschiedenen Projekten wie " Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" und "Frontalknutschen". Das letzte Mal saß sie 2021 für die Miniserie "The Hot Zone" im Produzentenstuhl.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lynda Obst, Produzentin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lynda Obst, Produzentin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige