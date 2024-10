"Tarzan"-Darsteller Ron Ely stirbt im Alter von 86 Jahren

Traurige Neuigkeiten aus der Unterhaltungsbranche: Der "Tarzan"-Darsteller Ron Ely ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das bestätigt seine Tochter Kirsten jetzt gegenüber Fox News. "Die Welt hat einen der größten Männer verloren, den sie je gekannt hat – und ich habe meinen Vater verloren. Mein Vater war jemand, den die Leute einen Helden nannten. Er war Schauspieler, Schriftsteller, Trainer, Mentor, Familienvater und Führungspersönlichkeit. Überall, wo er hinkam, hat er eine starke Welle positiven Einflusses ausgelöst. Die Wirkung, die er auf andere hatte, ist etwas, das ich bei keinem anderen Menschen erlebt habe – er hatte etwas wahrhaft Magisches an sich", geht aus der Erklärung hervor. Genaue Details zu Rons Todesumständen sind bislang noch nicht bekannt.

Vier Jahre vor seinem Tod musste Ron einen schweren Verlust verkraften: Seine Ehefrau Valerie wurde von ihrem gemeinsamen Sohn Cameron getötet. Wie unter anderem BBC damals berichtete, fanden Beamte die 62-Jährige tot mit "mehreren Stichwunden" in ihrem Haus in Santa Barbara vor. Nach Angaben der Behörden hatte die Polizei den 30-Jährigen in die Enge getrieben, ihn als Bedrohung eingestuft und ihn erschossen. "Er stellte eine Bedrohung dar, woraufhin vier Hilfssheriffs ihre Dienstwaffen auf den Verdächtigen abfeuerten und ihn tödlich verletzten", hieß es damals in einer Erklärung.

Mit seiner Rolle des Tarzans wurde Ron 1966 weltweit bekannt. In den darauffolgenden Jahrzehnten spielte Ron in zahlreichen Produktionen mit – auch mit der deutschen Schauspielerin Uschi Glas (80) stand er vor der Kamera. 1984 heiratete er seine zweite Ehefrau Valerie Lundeen, eine ehemalige Schönheitskönigin aus Florida. Mit ihr bekam Ron drei Kinder: die Töchter Kirsten und Kaitland und den Sohn Cameron.

Anzeige Anzeige

Mega: AG-01604 Schauspieler Ron Ely

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Ron Ely mit Produzent George Pal

Anzeige Anzeige