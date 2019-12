Videoaufnahmen dokumentieren das schreckliche Familiendrama auf dem Anwesen von Ron Ely! Der Sohn des Schauspielers, Cameron, hatte im Oktober seine Mutter im Elternhaus in Santa Barbara erstochen. Noch auf dem Grundstück wurde er nach der grausamen Tat von der Polizei gestellt – und von Beamten erschossen. Nun wurde ein Video veröffentlicht, dass die Geräuschkulisse während der tödlichen Konfrontation aufgenommen hat!

Der Clip, den TMZ veröffentlicht hat, ist aus einer Kamera in einem Polizeiauto, das vor dem zu Hause der Familie Ely geparkt hatte. Das Aufnahmegerät hatte den Moment eingefangen, in dem die bewaffneten Polizisten den vermeintlichen Täter gestellt hatten. Wiederholt ist zu hören, wie ein Cop den 30-Jährigen auffordert, seine Hände nach oben zu nehmen – dann fallen auf einmal viele Schüsse hintereinander.

Die Behörden hatten die Schussabgabe nach dem Vorfall in einem offiziellen Statement so erklärt: "Er stellte eine Bedrohung dar, deswegen feuerten vier Polizisten mit ihren Dienstwaffen auf den Verdächtigen und verwundeten ihn tödlich." Cameron hätte behauptet, eine Pistole bei sich zu tragen, und hätte eine verdächtige Angriffsgeste gemacht – doch am Ende kam raus, dass er unbewaffnet gewesen sei.

