Familientragödie überschattete "Tarzan"-Star Ron Elys Leben

Der Schauspieler Ron Ely ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Bekannt wurde er als Hauptdarsteller in "Tarzan" in der gleichnamigen Fernsehserie der 1960er Jahre. In den letzten Jahren seines Lebens musste Ron jedoch eine schreckliche Familientragödie verkraften: Im Oktober 2019 wurde seine Frau Valerie von seinem 30-jährigen Sohn Cameron im gemeinsamen Zuhause in Santa Barbara, Kalifornien, tödlich verletzt. Cameron wurde kurz darauf von der Polizei erschossen, nachdem er zunächst seinen Vater für den Vorfall verantwortlich gemacht hatte. Dies ging damals aus einem Statement der örtlichen Polizeit hervor.

Ron klagte später gegen die Polizei von Santa Barbara und warf ihr vor, seinen unbewaffneten Sohn grundlos erschossen zu haben. Seinen Angaben nach habe sich Cameron mit erhobenen Händen ergeben wollen, doch die Beamten hätten weniger als 20 Sekunden nach seinem Erscheinen das Feuer eröffnet und ihn mit über 20 Schüssen getroffen. Zudem kritisierte er, dass die Einsatzkräfte seiner sterbenden Frau nicht geholfen und insgesamt unverantwortlich gehandelt hätten. Die Beamten behaupteten hingegen, Cameron habe angedeutet, bewaffnet zu sein und hätte sich bedrohlich verhalten. Aus diesem Grund beteuerten sie, ihr Handeln sei gerechtfertigt gewesen. Im Jahr 2022 wurde die Klage der Ely-Familie abgewiesen.

In den frühen 1980er Jahren zog sich der Seriendarsteller aus dem Schauspielgeschäft zurück, um sich auf seine Familie zu konzentrieren. Bei der Moderation eines Miss America-Wettbewerbs lernte er seine Partnerin Valerie kennen – und lieben. Im Jahr 1984 heiratete Ron die frühere Miss Florida. Das Paar bekam drei Kinder: Kirstin, Kaitland und Cameron. Die Familie lebte gemeinsam in ihrem Anwesen in Santa Barbara und galt als eng verbunden. Tochter Kirstin gab erst kürzlich den Tod ihres Vaters gegenüber Fox News bekannt. "Er war ein Schauspieler, Schriftsteller, Coach, Mentor, Familienmensch und Anführer. Er hinterließ überall eine positive Wirkung", lautete es.

Getty Images Schauspieler Ron Ely mit Produzent George Pal

Schauspieler Ron Ely

