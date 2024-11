Die Todesursache des "Tarzan"-Stars Ron Ely ist nun bekannt

Die Fans von Ron Ely mussten kürzlich Abschied von dem berühmten "Tarzan"-Darsteller nehmen. Nach der Bekanntgabe seines Ablebens vor einigen Wochen waren zunächst die konkreten Umstände sowie die Todesursache nicht bekannt. Nun gibt es jedoch neue Informationen, die TMZ öffentlich preisgibt. Dem Portal liegt seine Sterbeurkunde vor, die besagt, dass die offizielle Todesursache des Stars eine "Herzkrankheit im Endstadium" war. Laut dem Dokument verstarb Ron um 19:04 Uhr. Sein Leichnam wurde inzwischen eingeäschert.

Rons Tochter Kirsten bestätigte seinen Tod im vergangenen Oktober. Sie meinte, dass der Schauspieler am 29. September friedlich in seinem Haus gestorben sei. Seine Familie war zu diesem Zeitpunkt wohl bei ihm gewesen. Gegenüber Fox News äußerte sich die trauernde Tochter wie folgt: "Die Welt hat einen der größten Männer verloren, den sie je gekannt hat – und ich habe meinen Vater verloren. Mein Vater war jemand, den die Leute einen Helden nannten. Er war Schauspieler, Schriftsteller, Trainer, Mentor, Familienvater und Führungspersönlichkeit."

Weltweite Bekanntheit erlangte der US-Amerikaner zwar in der Rolle des Tarzans in den 60ern, doch er wirkte ebenso an weiteren namhaften Produktionen mit. Dazu zählen Auftritte in Wonder Woman, "The Love Boat", "Doc Savage: The Man of Bronze" oder "The Friend Who Walked the West." Trotz seiner beeindruckenden beruflichen Erfolge musste er in seinem Leben einige herzzerreißende Schicksalsschläge verkraften. Im Oktober 2019 wurde seine Frau Valerie von seinem Sohn Cameron in dem gemeinsamen Zuhause tödlich verletzt. Dieser wiederum wurde nur kurz darauf von der Polizei erschossen.

Mega: AG-01604 Schauspieler Ron Ely

Getty Images Schauspieler Ron Ely mit Produzent George Pal

