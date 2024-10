Lieber Single: Alix Earle wollte Braxton erst nicht daten

Alix Earle (23) hatte anfangs Bedenken, mit ihrem jetzigen Freund Braxton Berrios auszugehen. In ihrem Podcast "Hot Mess with Alix Earle", den sie mit ihrer Schwester und Co-Moderatorin Ashtin Earle führt, sprach sie über das Thema Dating und warum es manchmal nicht schlecht ist, Single zu sein. Als sie auf den Footballspieler traf, wollte sie sich eigentlich gerade auf sich und ihre persönliche Entwicklung konzentrieren. "Als ich Braxton kennenlernte, dachte ich: 'Das Letzte, was ich will, ist ein Freund', und deshalb hat es so lange gedauert, bis ich mit ihm zusammen war", erzählte der TikTok-Star. "Ich habe mir gesagt: 'Scheiß drauf, ich mach das nicht.'"

Trotz dieser Ausgangslage soll Alix erkannt haben, dass Braxton "einfach perfekt" für sie ist, weshalb sie sich ermutigt fühlte, ihnen eine Chance zu geben. "Single zu sein, ist keine so schlechte Sache", fügte sie jedoch hinzu. Die Influencerin ermutigte die Zuhörer, über ihr Dating-Verhalten nachzudenken: "In einer Beziehung zu sein ist großartig, aber man sollte nicht eine Beziehung eingehen, in der man nicht sein möchte, nur um nicht Single zu sein." Ihre Schwester Ashtin stimmte dem zu und erklärte, dass Alix auch ihr geholfen habe, ihre Einstellung zum Single-Dasein zu ändern: "Jetzt denke ich, Single zu sein, ist das Beste auf der ganzen Welt."

Alix und Braxton lernten sich im Februar 2023 auf einer Party in Miami kennen, blieben aber erst befreundet, da der Miami-Dolphins-Spieler gerade aus einer zweijährigen Beziehung mit Sophia Culpo kam. Doch es dauerte nur einen Monat, bis sie begannen, auf Dates zu gehen und im Internet Andeutungen zu ihrer Beziehung zu geben. Die Influencerin bestätigte die Romanze dann im November 2023 im Podcast "Call Her Daddy".

Instagram / alix_earle Ashtin Earle und Alix Earle, August 2024

Instagram / alix_earle Alix Earle, Influencerin

