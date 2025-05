Alix Earle verdient üppige 450.000 Dollar pro Insta-Story

Alix Earle (24) sorgt derzeit für Aufsehen in der Social-Media-Welt: Der Influencerin aus New Jersey wurden von Vickie Segar, Mitgründerin der Influencer-Agentur Article 41, unglaubliche 450.000 Dollar pro einzelnem gesponsertem Instagram-Story-Post nachgesagt. Das berichtet die New York Times in einem aktuellen Artikel. Die Enthüllung fiel während eines Gesprächs zwischen Vickie und Studentensportlern an der University of North Carolina, als sie die Anwesenden raten ließ, wie viel Alix pro Story verdient. Die Schätzungen lagen zwischen 70.000 und 100.000 Dollar, doch tatsächlich ist die Summe deutlich höher. Alix, die mit über vier Millionen Instagram-Followern und mehr als sieben Millionen TikTok-Abonnenten zu den absoluten Stars der Szene gehört, kann sich damit über eine beachtliche Gage freuen – und das allein für einen Post, der nach 24 Stunden wieder verschwindet.

Der rasante Aufstieg von Alix begann 2022, während ihrer Studienzeit an der University of Miami. Bekannt wurde sie mit ihren "Get Ready With Me"-Videos auf TikTok und eroberte mit ihrer ehrlichen Art rasch ein Millionenpublikum. Besonders offen sprach sie damals über ihre Probleme mit Akne, was zahlreiches positives Feedback und wachsende Reichweite nach sich zog – ein Effekt, der inzwischen auch als "Alix Earle Effekt" die Runde macht: Produkte, die sie empfiehlt, sind oft binnen kurzer Zeit ausverkauft. Ihr Erfolg brachte sie sogar auf die Forbes 30 Under 30-Liste 2023. Neben ihren Social-Media-Kanälen investiert die Content-Creatorin seit Kurzem auch ins Getränkegeschäft und war in diesem Jahr unter anderem in einem Musikvideo von The Kid Laroi (21) sowie in mehreren Super-Bowl-Spots zu sehen. Doch nicht alles läuft reibungslos: Ihr Podcast "Hot Mess" wurde nach dem Rückzug des Netzwerks Unwell auf Eis gelegt, weiterhin brodelt die Gerüchteküche wegen angeblicher Streitigkeiten mit Kollegin Alex Cooper (30).

Abseits vom Business sorgt die 24-Jährige auch mit Privatleben und Freundeskreis regelmäßig für Gesprächsstoff. Seit 2023 ist die Influencerin mit Football-Profi Braxton Berrios liiert, das Paar zeigt sich immer wieder verliebt auf Social Media. Trotz der Millionen auf dem Konto und blitzendem Rampenlicht bleibt sie sich und ihrer Linie treu: Ehrliche Einblicke in ihr Leben, Familienmomente und persönliche Gedanken teilt die Social-Media-Größe regelmäßig mit ihren Followern. In Interviews beschreibt Alix ihre Familie als Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens und erwähnte einmal, dass sie am liebsten Zeit mit ihren Geschwistern verbringt. Die Faszination um die Influencerin lebt also nicht nur von Luxus und Marken, sondern gerade auch davon, dass sie für viele so nahbar scheint.

Instagram / alix_earle Alix Earle, Influencerin

Getty Images Braxton Berrios und Alix Earle, Februar 2024

Findet ihr es gerechtfertigt, dass Alix 450.000 Dollar für eine Insta-Story verdient? Nein, völlig übertrieben – das Verhältnis stimmt einfach nicht. Ja, sie erreicht Millionen und bringt Marken echten Erfolg. Ergebnis anzeigen