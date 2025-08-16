Martha Nolans (†33) Mutter widerspricht den Krebsgerüchten

Die tragische Nachricht von ihrem Tod erschütterte die Modewelt: Am 5. August wurde die 33-jährige Designerin Martha Nolan tot auf einer Jacht im Montauk Yacht Club im Bundesstaat New York gefunden. Ihre Mutter Elma zeigte sich überrascht über kursierende Berichte, wonach die Mode-Ikone heimlich an Hirnkrebs gelitten habe. Gegenüber Ermittlern der Irish Independent, die die Umstände von Marthas Tod untersuchen, erklärte sie, ihre Tochter sei völlig gesund gewesen. Ein Sprecher des Yacht Clubs äußerte Betroffenheit über den Vorfall: "Wir arbeiten eng mit den Behörden zusammen und sind um das Wohlergehen unserer Gäste besorgt."

Marthas Familie fordert weiterhin Klarheit über die genauen Umstände ihres plötzlichen Todes. Arthur Aidala, ein Anwalt der Familie, erklärte in einer Pressekonferenz, dass intensiv an dem Fall gearbeitet werde. "Die Familie möchte wissen, wer an jenem Abend und zum Zeitpunkt des Vorfalls anwesend war", so Arthur. Die New Yorker Polizei hat bestätigt, dass Ermittlungen laufen und entsprechende Befragungen durchgeführt werden. Das Mode-Talent war Gründerin der Marke East x East, die sich durch nachhaltige Resort-Mode auszeichnet. Die Marke beschreibt ihre Kollektionen als Kombination aus Umweltbewusstsein und modischem Lebensgefühl.

Die Designerin hatte sich in den letzten Jahren mit ihrer kreativen Vision sowie einer erfolgreichen Pop-up-Kollektion in angesagten Einzelhandelsgeschäften wie Gurney’s einen Namen gemacht. Dort schätzte man nicht nur ihre unternehmerische Energie, sondern auch ihre Persönlichkeit. Ihr plötzlicher Tod wirft Fragen auf, denn am Abend zuvor hatte sie sich nach Informationen von Insidern mit einem Geschäftspartner getroffen, um über mögliche Investitionen in ihre Marke zu sprechen. Die genauen Hintergründe des tragischen Zwischenfalls auf der Jacht bleiben jedoch weiterhin ungeklärt.

TikTok / martha_nolan Martha Nolan, Modedesignerin

TikTok / martha_nolan Martha Nolan, Influencerin

TikTok / martha_nolan Martha Nolan im Oktober 2024