Familienzuwachs: Sophia Thiel wird zum ersten Mal Tante

Große Neuigkeiten bei Sophia Thiel (30): Die Influencerin freut sich über Nachwuchs in ihrer Familie. Im Podcast "Zycho" verrät sie Gastgeber Xhem: "Ich werde zum ersten Mal Tante!" Ihrer Erzählung nach ist die Schwangerschaft ihrer Schwester Bella eine ziemliche Überraschung und wurde recht unspektakulär angekündigt. "Sie hat mir einfach auf WhatsApp geschrieben", berichtet die einstige Fitness-Bloggerin. Sie selbst habe daraufhin angefangen zu weinen und innerlich schon eine große Babyparty geplant. Der errechnete Geburtstermin von Sophias Nichte ist im Dezember 2025.

Die Rothaarige hat selbst noch keine Kinder, doch die Schwangerschaft ihrer älteren Schwester bringt sie zum Nachdenken. Im Podcast plaudert Sophia aus: "Wir haben schon darüber gesprochen, wie cool die Vorstellung wäre, dass unsere Kinder zusammen aufwachsen und beste Freunde werden." Seit etwa einem Jahr ist sie in einer festen Beziehung mit einem Polizisten aus Berlin, der selbst einen großen Kinderwunsch hegt. Ob die 30-Jährige nun bald dem Beispiel ihrer Schwester folgen wird, beobachten Fans gespannt.

Für die Unternehmerin war ihre große Schwester schon immer eine wichtige Bezugsperson. Erst kürzlich sprach Sophia in ihrer Instagram-Story darüber, dass sie Bella zutiefst bewundere. "Sie war und ist meine größte Heldin", schwärmte die gebürtige Rosenheimerin. Die Blondine ist Teil mehrerer Bands und stellt im Netz immer wieder ihre Vorliebe für kreative Kostüme zur Schau. Gemeinsam mit Sophia verkleidete sie sich zum diesjährigen Wacken als rockige Kriegerin.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Polaroid-Bilder von Sophia Thiel und einem Mann, Mai 2025

Instagram / sophia.thiel Bella und Sophia Thiel, Wacken 2025