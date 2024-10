"SOKO Stuttgart"-Star Michael Gaedt verunglückt auf Autobahn

Der ZDF-Star Michael Gaedt (67), bekannt aus der Serie "SOKO Stuttgart", ist am Mittwoch auf der Autobahn 81 bei Ludwigsburg schwer verunglückt, wie Bild berichtet. Der 67-jährige Schauspieler kollidierte in seinem Transporter mit einem Lastwagen, nachdem er versucht hatte, ein Überholmanöver abzubrechen. Die Fahrerkabine seines Transporters wurde dabei weitgehend zerstört. Glück im Unglück: Er überlebte den harten Crash mit schweren Prellungen. Sein Auftritt bei der "Leipziger Lachmesse" musste dennoch abgesagt werden, da er aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde festgestellt, dass sowohl Michaels Lunge als auch seine Beine schwer geprellt seien.

Inzwischen hat er das Krankenhaus wieder verlassen können und blickt positiv nach vorn: "Am Sonntag bin ich bei einem Künstlerkollegen zum Geburtstag eingeladen. Ich habe zwar noch Schmerzen in der Lunge, für ein Ständchen müsste die Luft aber reichen." Dass der Schauspieler diesen schweren Unfall überhaupt überlebt habe, lasse ihn so fühlen, als sei er neu geboren. "Als ich auf der Autobahn aus dem Transporter stieg, haben alle geschaut, ob ich hinten schon die Engelsflügel dran habe", äußerte er sich weiter emotional gegenüber dem Newsblatt. Trotz der Schwere des Unfalls blieb der Schaden hauptsächlich materiell. Der Laderaum des Transporters sei voller Requisiten gewesen und der Schaden belaufe sich auf 70.000 Euro.

Seit 2009 ist Michael einem breiten Publikum durch seine Rolle als Kfz-Mechaniker und Autohändler Karl Heinz "Schrotti" Schrothmann in der Krimireihe "SOKO Stuttgart" bekannt. Neben der Schauspielerei ist die Musik seine große Leidenschaft. Insgesamt 35 Jahre lang, von 1981 bis 2016, war der 67-Jährige der Frontmann der Musikgruppe "Die kleine Tierschau". Seit den 1980er-Jahren ist der Schwabe zudem als Moderator tätig.

Getty Images Michael Gaedt, Schauspieler

Instagram / michaelgaedt Michael Gaedt im Januar 2016

