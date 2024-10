Letzte "Cobra Kai"-Staffel überrascht mit neuen Gesichtern

Die Netflix-Serie Cobra Kai setzt seit 2018 die Geschichte des Filmklassikers "Karate Kid" fort – und kehrt nun ein letztes Mal zurück. Am 15. November feiert der zweite Teil der finalen sechsten Staffel Premiere. Neben den bekannten Hauptdarstellern Ralph Macchio (62) als "Daniel LaRusso" und William Zabka als "Johnny Lawrence" treten auch neue Charaktere auf, die das Finale zu einem unvergesslichen Serienerlebnis machen sollen. Zu den neuen Gesichtern zählen unter anderem Nachwuchsschauspielerin Rayna Vallandingham, die als "Zara Malik" ihr Debüt gibt, sowie Lewis Tan in der Rolle des "Sensei Wolf" und Patrick Luwis als "Axel Kovacevic".

Besondere Spannung bringt in diesem letzten Serienabschnitt der Schauplatzwechsel: Während weiterhin im Valley trainiert wird, spielt sich ein großer Teil der Haupthandlung nun beim Sekai-Taikai-Turnier in Barcelona ab. Dieses neue Setting bringt unerwartete Herausforderungen für die Protagonisten mit sich und sorgt für frischen Wind in der Handlung. Der Kampfgeist wird hier nicht nur auf der Matte, sondern auch auf persönlicher Ebene getestet, da alte Rivalitäten aufflammen und neue Allianzen geschmiedet werden.

Die Erfolgsserie, die von Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg kreiert wurde, bewahrt die Nostalgie und den Geist von "Karate Kid", während sie gleichzeitig eine eigenständige Geschichte für eine neue Generation erzählt. Ralph und William haben in dieser letzten Staffel der Dramedy-Serie nicht nur ihre ikonischen Rollen wieder aufgenommen, sondern auch als ausführende Produzenten mitgearbeitet. Auch ihre Leidenschaft und ihr Engagement haben das Serienprojekt zu einem echten kulturellen Phänomen gemacht, das mittlerweile Fans aller Altersgruppen begeistert. Mit der finalen Staffel verspricht "Cobra Kai" einen würdigen Abschluss, der die Herzen aller Serienfans höher schlagen lässt.

Getty Images William Zabka und Ralph Macchio in Los Angeles, Juli 2024

Getty Images Hayden Schlossberg, Jon Hurwitz und Josh Heald bei einem Cobra-Kai-Fan-Event im Juli 2024

