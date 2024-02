Diese Netflix-Serien werden fortgesetzt, diese enden 2024!

Serienfans aufgepasst! Nicht nur der Netflix-Hit Haus des Geldes lockte neugierige und wissensdurstige Zuschauer vor die Bildschirme – ebenso der 2023 erschienene Ableger "Berlin", in dem der Spanier und fünf Kollegen den ultimativen Juwelenraub durchziehen. Das Beste daran: Es wird eine zweite Staffel geben, wie der Streamingdienst nun verkündet hat! Doch das ist nicht alles: Laut Netflix gibt es nun drei Fortsetzungen, zwei Absetzungen und acht Serien, die in diesem Jahr enden werden!

Die guten Neuigkeiten zuerst: Die Zuschauer dürfen sich nicht nur auf eine Verlängerung von "Berlin" freuen. Auch die Serien "Is It Cake?" und "Survival Of The Thickest" werden fortgesetzt. Weniger glücklich werden in diesem Jahr allerdings die Fans von Joe Goldberg sein. Sowohl You als auch "Mo", "Cobra Kai", "Big Mouth" und "Sweet Tooth" werden nach der Veröffentlichung ihrer finalen Staffeln nicht fortgesetzt. Ebenso "Vikings: Valhalla", The Umbrella Academy und das spanische Drama Élite, das wie zuvor angekündigt mit der achten Staffel enden wird.

Für die Serie "Ratched" mit Sarah Paulson (49) in der Hauptrolle läuft es ebenfalls nicht gut. Von diesem Thriller werden Netflix-User keine Fortsetzung sehen, was die Schauspielerin laut Just Jared bereits bestätigt haben soll. Auch "Obliterated" wird abgesetzt und endet mit der letzten Folge der ersten Staffel.

Penn Badgley in "You"

Der Cast der siebten Staffel von "Élite"

Sarah Paulson im Oktober 2019

