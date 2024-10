"Trennungen des Jahres": Das sind Reality-Awards-Nominierten

RTL veranstaltet in diesem Jahr eine echte Premiere: Zum ersten Mal werden die Reality Awards verliehen. Zahlreiche Kategorien zeichnen unvergessliche Momente aus dem Reality-TV aus. Promiflash stellt euch exklusiv die Kategorie "Trennung des Jahres" vor. Aus diesem und dem vergangenen Jahr haben vor allem drei TV-Trennungen für Wirbel gesorgt. In der vergangenen Staffel Das Sommerhaus der Stars standen besonders Maurice Dziwak (26) und seine Ex Ricarda Raatz (32) im Zentrum – die beiden ereilte der Sommerhaus-Fluch und nach der Show war Schluss.

Ein wenig dramatischer wurde es bei Xander Stephinger und seiner Verflossenen Lisa Postel. Denn obwohl die beiden noch ein Paar waren, verguckte Xander sich bei Make Love, Fake Love in Antonia Hemmer (24). Die beiden kamen sich immer näher und knutschten sogar ausgiebig. Lisa konnte aus der Ferne nur zuschauen – die Konsequenz war klar: Die Beziehung war nicht mehr zu retten. Die Nominierten komplett machen Chiara Fröhlich (26) und Lukas Baltruschat (30). Die beiden trennten sich nicht nur, sondern versuchten danach als Ex-Paar bei Prominent getrennt ihr Glück. Aber es gab einiges aufzuarbeiten: In ihrer Zeit zu zweit wurde es emotional, denn Lukas gestand Chiara, sie betrogen zu haben. Ein Schock für die Influencerin – Tränen gab es auf beiden Seiten, eine richtige Versöhnung leider nicht.

Die Reality Awards werden am 7. Dezember in den MMC Studios mit einer großen Gala in Köln verliehen. Die Moderation übernehmen niemand Geringeres als Olivia Jones (54) und Sophia Thomalla (35). Mitverfolgen können Fans das Spektakel bei RTL+. Wer gewinnt, entscheiden ebenfalls die Fans. Das Voting startet am 4. November – ab da können Fans dann für ihre Reality-Lieblinge abstimmen. Weitere Infos und wie die Zuschauer mitmachen können, wird der Sender dann in Kürze bekannt geben.

RTL Xander Stephinger und Lisa Postel

RTL Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

