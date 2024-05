Nähern sich "Prominent getrennt"-Chiara und Lukas wieder an?

Chiara Fröhlich (26) und Lukas Baltruschat (30) befinden sich bei Prominent getrennt auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle. In der einen Sekunde verstehen die beiden sich supergut, in der anderen hassen sie sich bis aufs Blut. In der neunten Folge der Realityshow könnte sogar angenommen werden, dass sich die Verflossenen wieder annähern. Kleine Streicheleinheiten, Körperkontakt während des Spiels, gemeinsame Lacher und Komplimente gehören in dieser Episode zur Tagesordnung. Lukas gesteht seiner Ex sogar, dass ihn Chiaras Freude über das erfolgreiche Spiel richtig glücklich gemacht habe und entschuldigt sich erneut für seinen Seitensprung. Die Idylle ist allerdings nicht von langer Dauer.

Beim Flaschendrehen fliegen dann nämlich wieder die Fetzen zwischen dem Ex-Paar. Grund dafür: Tommy Pedroni (29) bekommt die Pflichtaufgabe, fünf Bahnen im Pool zu schwimmen, und zieht dafür so gut wie blank. Chiara kommentiert die Szene mit den Worten: "Sexy! Wenn er jetzt komplett nackt wäre, würde ich das so feiern" und schiebt angeheitert ein: "Dann seh ich zumindest mal wieder etwas" hinterher. Lukas findet die Situation offenbar alles andere als lustig und sucht im Einzelinterview das Gespräch zu seiner Ex. Das Problem des Bachelorette-Teilnehmers versteht die Influencerin aber nicht wirklich. Ende vom Lied: Die Harmonie ist vorüber und Chiara verlässt das Interview mit den Worten: "Ich bin raus. F*ck dich!" Auch am nächsten Morgen ist die Stimmung zwischen den Streithähnen weiterhin eisig.

Ob die Stimmung zwischen Chiara und Lukas noch einmal auftauen wird? Die leichten Annäherungsversuche von Lukas' Seite aus sind nach diesem Streit wahrscheinlich sowieso hinfällig. Auch Chiara bestätigt, es gebe keine Chance mehr auf ein Liebes-Comeback. Schon in den vorherigen Folgen geriet das Ex-Paar immer wieder heftig aneinander. Ihre Streitigkeiten handeln häufig von ein und derselben Sache: Thema Ehrlichkeit. Ist dieses etwa ein wunder Punkt?

Anzeige Anzeige

RTL Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei "Prominent getrennt" Im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

privat Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Sollte Chiara Lukas noch mal eine Chance geben? Ja, ich finde schon. Jeder verdient eine zweite Chance. Nee, auf keinen Fall. Der Zug ist schon lange abgefahren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de