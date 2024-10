NFL-Spieler Charvarius Ward trauert um seine Tochter (†1)

Für Charvarius Ward ist eine Welt zusammengebrochen. Im November 2022 wurde der Footballspieler Vater einer Tochter. Die kleine Amani Joy kämpfte seit ihrer Geburt mit Herzproblemen. Nun gibt der Cornerback der San Francisco 49ers eine traurige Nachricht auf Instagram bekannt. "Wir sind untröstlich, dass unser wunderschönes kleines Mädchen, Amani Joy, am Montagmorgen verstorben ist. Sie war der größte Segen, den wir uns hätten wünschen können, und ihr fröhliches Wesen hat uns von einem Ohr zum anderen lächeln lassen", schreibt der fürsorgliche Vater auch im Namen ihrer Mutter Monique und ergänzt: "Das Privileg, ihre Eltern zu sein und die Welt durch ihre Augen zu sehen, hat uns zum Besseren verändert. Sie wird für immer Papas beste Freundin und Mamas kleines Mädchen sein."

Bereits im Alter von sechs Monaten musste sich Amani einer Operation am offenen Herzen unterziehen. Zu Gast bei "Third and Long", dem Podcast des NFL-Stars Arik Armstead, erklärte Charvarius: "Das war beängstigend, weil es eine wirklich ernste Operation ist. Und es ist dein Kind, du fühlst einfach mit ihr, es liegt nicht in deiner Hand, du kannst nichts dagegen tun."

Charvarius geht schon seit Jahren mit seiner Partnerin Monique Cook durchs Leben. In einem Interview mit San Francisco Chronicle sprach die US-Amerikanerin Anfang des Jahres über die positiven Eigenschaften des Athleten: "Wenn ich traurig bin oder einen schlechten Tag habe, weiß er, was er sagen oder tun muss, damit alles besser wird." Bei ihm könne Monique einfach sie selbst sein. "Ich fühle mich einfach wohl, weil er mich so liebt, wie ich bin", offenbarte sie.

Instagram / itslilmooney Charvarius Ward mit seiner Tochter Amani Joy, März 2024

Getty Images Charvarius Ward, Footballspieler

