"Seele blutet": Charvarius Ward zollt Tochter (†1) Tribut

Charvarius Ward (28), Spieler der San Francisco 49ers, trauert um seine geliebte Tochter Amani Joy. Vor wenigen Tagen verstarb das 23 Monate alte Mädchen plötzlich. Nun teilt der Sportler herzzerreißende Worte sowie ein rührendes Foto von ihm und seinem Töchterchen auf Instagram. Auf dem Bild kuschelt die kleine Amani auf der Brust ihres Vaters, während die beiden auf dem Sofa sitzen. "Meine Seele blutet. Ich brauche dich, Amani. Du hast das nicht verdient", schreibt Charvarius zu dem Bild und fügt den Song "Death Ain't Easy" von Lil Durk (32) hinzu.

Am 29. Oktober gab der 28-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin Monique Cook den Tod ihres Nachwuchses bekannt. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram schrieben sie: "Wir sind untröstlich, dass unser wunderschönes kleines Mädchen, Amani Joy, am Montagmorgen verstorben ist. Sie war der größte Segen, den wir uns hätten wünschen können, und ihr fröhlicher Geist brachte uns zum Strahlen." Amani sei zwar erst knapp zwei Jahre alt gewesen – doch sie habe ihnen sehr viel beigebracht. So betonen die Eltern: "Sie zeigte uns wahre Stärke und Tapferkeit. Sie überwand in jungen Jahren Widrigkeiten und war immer glücklich, erhellte jeden Raum mit ihrem Lächeln." Nähere Details zu den Todesumständen sind bislang nicht bekannt.

Amanis Start ins Leben war nicht leicht. Das mit dem Down-Syndrom geborene Mädchen musste im Alter von sechs Monaten bereits am offenen Herzen operiert werden. Es war eine schwere Operation, die sie toll meisterte. "Nach der Herzoperation wurde sie zum glücklichsten Kind, das ich je um mich hatte. Amani strahlt pure Freude aus und hat ein ansteckendes Lachen. Mein Baby zaubert mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich sie sehe", schwärmte Charvarius vor wenigen Monaten im Netz.

Instagram / itslilmooney Charvarius Ward mit seiner Tochter Amani Joy

Getty Images Charvarius Ward, NFL-Spieler

