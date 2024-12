Football fällt Charvarius Ward nach Tod der Tochter schwer

Vor wenigen Monaten musste NFL-Star Charvarius Ward den schweren Verlust seiner Tochter Amani Joy verkraften. Nach dem Tod der Einjährigen kehrte er aufs Spielfeld zurück. Doch wie er nun in einem Interview mit New York Times verdeutlicht, hatte er große Schwierigkeiten, nach dem Verlust in seinen normalen Alltag zurückzukehren: "Es war für mich persönlich schwer, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, jedes Spiel – sogar zu trainieren oder zu Besprechungen zu gehen." Er habe sogar mit dem Gedanken gespielt, das Team zu verlassen.

Nachdem die ganze Saison "eine dunkle Wolke" über dem Team gehangen habe, sei Charvarius guter Dinge: "Dies wird eine gute Off-Season für dieses Team sein, um sich neu zu gruppieren, neu zu fokussieren und den Funken wieder zu entfachen." Ob es in dieser "Neugruppierung" auch einen Platz für ihn geben wird, weiß er noch nicht. Denn noch ist er sich nicht sicher, ob er in der nächsten Saison wieder aufs Spielfeld zurückkehren wird. "Es ist größer als Football. Dies ist mit Sicherheit die schwierigste Zeit in meinem Leben", gab er seine innere Zerrissenheit zu verstehen.

Charvarius Tochter Amani Joy hat im November 2022 das Licht der Welt erblickt. Seit seiner Geburt litt das Mädchen an Herzproblemen. Im Oktober 2024, kurz vor ihrem zweiten Geburtstag, gab der Cornerback der San Francisco 49ers die traurige Nachricht über ihren Tod auf Instagram bekannt. "Wir sind untröstlich, dass unser wunderschönes kleines Mädchen, Amani Joy, am Montagmorgen verstorben ist. Sie war der größte Segen, den wir uns hätten wünschen können, und ihr fröhliches Wesen hat uns von einem Ohr zum anderen lächeln lassen", schrieb er auch im Namen der Kindesmutter und seiner langjährigen Partnerin Monique Cook.

Getty Images Charvarius Ward, Dezember 2023

Instagram / itslilmooney Charvarius Ward mit seiner Tochter Amani Joy

