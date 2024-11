Christian Anders sorgt sich erneut um Gesundheit seiner Frau

Der Schlagersänger Christian Anders (79) ist in großer Sorge um seine Frau Birgit Diehn. Sie hat sich zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres eine schwere Verletzung zugezogen. Bereits im November des vergangenen Jahres stürzte sie vor ihrer Haustür und erlitt einen Oberschenkelhalsbruch – die Betriebswirtin musste sogar notoperiert werden. Nach einer langen Genesungsphase schien sie endlich auf dem Weg der Besserung zu sein, doch vor wenigen Tagen meldete die Freizeit Revue, dass Birgit erneut gestürzt ist. Laut Berichten von Insidern hat es dieses Mal ihre andere Körperseite getroffen.

Weitere Details zu ihrer Verletzung sind noch nicht bekannt, so bleibt abzuwarten, ob es sich wieder um einen Oberschenkelhalsbruch handelt. Christian dürfte der erneute Sturz wohl einige Sorgenfalten auf die Stirn treiben: Birgit ist nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine Managerin und, wie es scheint, seine wohl wichtigste Lebensstütze. In seiner Glanzzeit fuhr er stolz einen vergoldeten Rolls-Royce und hatte satte 25 Millionen Euro auf dem Konto. Doch dann geriet er in eine heftige finanzielle Schieflage und war zeitweise sogar obdachlos. Es war Birgit, die ihm wieder auf die Füße half und sein Leben unter Kontrolle brachte.

Christian ist ein berühmter österreichischer Schlagersänger, Komponist und Filmproduzent. Zu seinen wohl bekanntesten Lieder gehören Songs wie "Es fährt ein Zug nach Nirgendwo", "Geh' nicht vorbei" und "In den Augen der Andern". Im Jahr 2006 traten er und seine Birgit vor den Traualtar.

Anzeige Anzeige

ActionPress Christian Anders, 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress Christian Anders, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Christian und Birgit seit 2006 verheiratet sind? Na klar! Nee, das ging bisher an mir vorbei. Ergebnis anzeigen