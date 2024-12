Christian Anders zweifelte an Florian Silbereisens Erfolg

Der österreichische Sänger Christian Anders (79) hat überraschende Worte über Florian Silbereisen (43) gefunden. In einem Interview mit der Zeitschrift Prima Woche gab Christian zu, dass er zu Beginn nicht an Florians Erfolg geglaubt habe. "Ich habe ihn am Anfang sogar bemitleidet, wollte ihm sagen: 'Armer Florian, aus einer Karriere wird aber nichts'", gestand er offen. Heute zählt Florian zu den größten Namen der deutschen Schlagerszene, doch das war für Christian nicht immer vorhersehbar.

Christian erzählte, dass Florians große Begeisterung ihn skeptisch stimmte. "Er war damals so begeistert, und ich dachte, wenn jemand so begeistert ist und dann klappt es nicht mit der Karriere, dann fällt der tief, das ist dann sehr traurig für denjenigen", erklärte der Sänger. Florians Euphorie und harte Arbeit sollten sich jedoch auszahlen. Trotz der anfänglichen Zweifel bewies der gebürtige Bayer, der dieses Jahr den Silvester-Schlagerboom moderiert, allen das Gegenteil und etablierte sich als einer der erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum.

Florian, geboren am 4. August 1981, begann seine Karriere bereits im jungen Alter von zehn Jahren mit einem Auftritt im "Musikantenstadl". Seitdem hat er sich sowohl als Moderator als auch als Sänger und Schauspieler einen Namen gemacht. Christian, selbst eine Legende in der Schlagerwelt, gibt seine Erfahrungen gerne an Nachwuchskünstler weiter. In einem Interview mit SchlagerPlanet riet er ihnen: "Sei ehrlich und habe keine Angst davor, ehrlich zu sein. Dann kommt der Erfolg irgendwann von allein." Trotz unterschiedlicher Wege verbindet beide Künstler die Leidenschaft für Musik und der Wunsch, authentisch zu bleiben.

ActionPress Christian Anders, 2020

Getty Images Florian Silbereisen im Oktober 2022

