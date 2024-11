Christian Anders zweifelt an Helene Fischers Gesangscoach

Christian Anders (79), Urgestein der Schlagermusik, hat erneut seine Meinung über Helene Fischer (40) kundgetan. In einem Interview mit Prima Woche erklärte er, dass sie nicht singen könne, obwohl sie über eine "wunderbare Stimme" verfüge. Seiner Meinung nach klinge ihr Gesang "zu künstlich", was am schlechten Unterricht ihres Gesangslehrers liegen würde. Um dieses Problem effektiv anzugehen, empfiehlt er der Schlagerikone augenzwinkernd eine eher ungewöhnliche Maßnahme: "Ihr Ehemann sollte sie mal in den Arm nehmen und richtig quetschen, dass sich die Stimmbänder besser entfalten."

Bereits 2020 hatte Sänger und Produzent Christian in einem Gespräch mit Bild ähnliche Ansichten über die gebürtige Russin geäußert. Damals kritisierte er, dass Helenes Fans mehr das Spektakel um sie herum, das er als "Möchtegern-Las-Vegas-Show" bezeichnete, als die eigentliche Musik feiern würden. Er betonte zudem, dass ihr Äußeres sowie "das Brimborium" auf der Bühne einen großen Anteil an ihrem bahnbrechenden Erfolg habe: "Wenn sie einen Buckel hätte und allein auf der Bühne stünde, würde keiner hinhören."

Helene, die seit Jahren als eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands gilt, scheint die Kritik wenig zu kümmern. Sie hat sich einen Namen im Showbusiness gemacht, war im Forbes-Magazin gelistet und ist bekannt wie gefeiert für ihre spektakulären Auftritte. Trotz gelegentlicher öffentlicher Kritik aus den eigenen Reihen bleibt sie eine feste Größe im deutschen Schlagerhimmel. Abseits der Schlagzeilen genießt Helene ihr Familienglück als Mutter einer Tochter und steht zu ihrem Stil – sowohl auf der Bühne als auch im Leben. Seit 2018 ist sie mit Thomas Seitel liiert.

ActionPress Christian Anders, 2019

Getty Images Helene Fischer, Musikerin

