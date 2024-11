"Konto leer geräumt": Alina Levshins Bankkarte wurde geklaut

Erschreckende Neuigkeiten von der Schauspielerin Alina Levshin (40): Am Sonntag berichtete die Bambi-Gewinnerin in ihrer Instagram-Story von einem Diebstahl aus ihrem Briefkasten: "Als ich am Samstag um 17:19 Uhr mit meinen Kindern Kuchen gegessen habe, wurde in einer Deutschen Bank-Filiale am Ku'damm mein Konto leer geräumt." Jemand soll aus ihrem Briefkasten ihre neue Bankkarte und PIN-Daten geklaut haben und sich damit Zugang zu ihrem Geld verschafft haben.

Wie der oder die Verbrecher davon wussten, dass die Mittel, um an das Konto der ehemaligen Tatort-Kommissarin zu gelangen, in ihrer Post lagen, ist noch unklar und auch über den weiteren Tatbestand gibt es noch keine Informationen. Wütend schreibt Alina allerdings: "Was zur Hölle! Derjenige soll sich verdammt noch mal schämen!"

Die 40-Jährige ist bekannt durch ihre Hauptrolle als ukrainische Zwangsprostituierte Jelena in der Fernsehserie "Im Angesicht des Verbrechens", für die sie mit dem Deutschen Fernsehpreis 2010 ausgezeichnet wurde. Außerdem spielte sie im Film "Kriegerin" das Neonazi-Mädchen Marisa, um damit die Aufklärungsarbeit über die Ursachen von Rechtsextremismus zu unterstützen. Für diese Darstellung erhielt sie neben einem Bambi auch den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin.

Alina Levshin, Schauspielerin

Schauspielerin Alina Levshin, Berlin 2024

