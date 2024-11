Fünf Jahre zusammen: Kristin Scott Thomas hat geheiratet

Die Schauspielerin Kristin Scott Thomas hat heimlich ihren Partner John Micklethwait geheiratet. Schon im September gab die "The English Patient"-Darstellerin dem Chefredakteur von Bloomberg nach fünf Jahren Beziehung in seiner Heimat Rutland das Jawort. Aber erst jetzt macht sie die freudigen Neuigkeiten publik. Die intime Zeremonie hatte einen typisch britischen Charme und bot als besonderes Highlight Coronation Chicken auf der Speisekarte.

"Es war ein Genuss, absolut köstlich", erzählte sie begeistert in dem Podcast "Ruthie's Table 4". Ihre Schwester überraschte sie mit einem persönlichen Geschenk: einem Buch, das sämtliche Familienrezepte ihrer Mutter und Großmütter enthält. Außerdem erwähnte Kristin, dass auch ihr Kollege Jack Lowden in diesem Jahr geheiratet habe, was das Jahr zu einem freudigen für das Team der Thriller-Serie "Slow Horses" mache, in der die beiden mitspielen.

Kristin, bekannt aus Filmen wie "Vier Hochzeiten und ein Todesfall", war zuvor von 1987 bis 2005 mit dem französischen Gynäkologen François Olivennes verheiratet und hat mit ihm drei Kinder: Hannah, Joseph und George. Sie hält ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus und betonte im weiteren Interview, dass es schwierig sei, Beziehungen mit ihrem Lebensstil zu vereinbaren. "Ich sehne mich nach Stabilität und danach, nicht ständig um die Welt zu reisen", gestand sie.

Getty Images Kristin Scott Thomas bei der Premiere von "Military Wives" in London 2020

Getty Images Kristin Scott Thomas, Schauspielerin

