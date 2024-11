So enttäuschend war Dreier-Erfahrung für Madita van Hülsen

Das hatte sich Madita van Hülsen (43) anders vorgestellt. Die Moderatorin ist Teil der neuen ProSieben-Show Destination X, bei der acht Prominente in einem blickdichten Bus durch Europa gefahren werden und sich an verschiedenen Orten Herausforderungen stellen müssen. Die langen Busfahrten bieten viel Zeit für intime Gespräche – und Madita packt schon in der ersten Folge über ihre sexuellen Abenteuer aus. Sie verrät, dass die Erfahrung, mit zwei Männern zu schlafen, enttäuschend gewesen sei. "Ich habe mir das so vorgestellt wie in einem Film", erklärt die Hamburgerin.

In ihrer Jugend habe sich Madita sich viel ausprobiert haben. "Vom Dreier bis zur Sexparty", gesteht sie, aber nichts davon hatte sie wirklich gemocht. Im Gespräch mit der ehemaligen Princess Charming Hanna Sökeland erzählt Madita ebenfalls, dass sie sich leider auch nicht für sexuelle Handlungen mit einer anderen Frau begeistern konnte: "War auch nicht so, dass ich dachte: 'Yippie, geil.'" Die 43-Jährige scheint es noch zu beschäftigen, dass ihr auch diese Erfahrungen nicht gefallen haben. "Ich bin langweiliger, als ich dachte", bemerkt sie und beschreibt sich als komplett unspektakulär. Hannas Frage, ob sie denn einen Fetisch habe, verneint sie: "Keinen Fetisch. Ich hätte aber gerne einen!"

Neben Madita und Hanna nehmen auch Tina Ruland (58), Let's Dance-Star Ekaterina Leonova (37), der Schauspieler Andreas Elsholz (52), der Ex-Kunstturner Philipp Boy und die Reality-TV-Stars Leyla Lahouar (28) und Max Bornmann an "Destination X" teil. Zusammen reisen sie 4.506 Kilometer durch Europa und müssen erraten, wo sie sich befinden. Wer von den Kandidaten am Ende die Challenges meistert, bekommt eine Preissumme von 50.000 Euro. Ob sich Madita wie bei Das große Promibacken durchsetzen kann, das sie dieses Jahr gewann, offenbart bereits die erste Folge.

Joyn / Benedikt Müller Madita van Hülsen bei "Destination X"

Joyn / Benedikt Müller Die "Destination X"-Kandidaten 2024

