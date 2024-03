"Das große Promibacken" 2024: Sie ist die stolze Gewinnerin

Wer konnte sich den heißbegehrten Goldenen Cupcake sichern? In den vergangenen Wochen bewiesen einige deutsche Stars wieder ihr Können bei Das große Promibacken. Nachdem in der vergangenen Folge Raúl Richter (37) rausgeflogen war, traten im großen Finale am gestrigen Mittwochabend GZSZ-Darstellerin Susan Sideropoulos (43), Sportler Mathias Mester (37) und Moderatorin Madita van Hülsen (43) an und legten sich ordentlich ins Zeug. Nach drei Backrunden konnte sich aber schließlich Madita durchsetzen! Sie gewann für ihre Leistung den Goldenen Cupcake sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck ihrer Wahl.

Das große Finale sorgte für viel Spannung: Zuerst wurde eine Mousse-Torte im Velvet-Look kreiert – Mathias' Torte konnte jedoch optisch nicht wirklich überzeugen. Dann stand die technische Prüfung an, bei der Christian Hümbs' Himbeer-Igel auf dem Menü stand. Hier konnte sich Madita am meisten durchsetzen. Ihr Gebäck haute die Jury am meisten um, somit belegte sie bei der Challenge den ersten Platz. Mathias musste aufgrund seiner Punktzahl jedoch seine Station als Erstes räumen. In der finalen Runde sollten die zwei verbliebenen Damen eine "Sweet Surprise" backen. Heraus kamen zwei bunt verzierte Torten, die von den Profis in den höchsten Tönen gelobt wurden. Doch am meisten Punkte bekam schlussendlich Madita.

Die TV-Bekanntheit ist mächtig stolz auf ihren Sieg. "Danke an alle, die mir die Daumen gedrückt und an mich geglaubt haben", schreibt sie auf Instagram. Für sie sei die Zeit bei "Das große Promibacken" schön, aber auch etwas emotional gewesen: "Ich habe im Vorfeld und in der Sendung echt einige Tränen vergossen. Ich hätte nie gedacht, dass mich eine Backsendung emotional so stark mitnimmt Wahrscheinlich auch, weil ich meiner Family, mir selber und allen anderen einfach mal wieder zeigen wollte: Ich kann etwas richtig gut." Sie habe ihren Goldenen Cupcake am Ende ihrem Coach Frank geschenkt – der Preis sei in seiner Konditorei am besten aufgehoben.

Anzeige Anzeige

SAT.1/Claudius Pflug Die Kandidaten von "Das große Promibacken" 2024

Anzeige Anzeige

SAT 1 / Claudius Pflug Madita van Hülsen bei "Das große Promibacken"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Madita gewonnen hat? Verdient! Sie war die beste. Na ja. Ich hatte einen anderen Favoriten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de