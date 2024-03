Wer muss in der vierten "Das große Promibacken"-Folge gehen?

Die Reihen lichten sich. Beim großen Promibacken treten Stars und Sternchen gegeneinander an, um Deutschlands bester Promi-Bäcker zu werden. Im Rennen um das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro für einen guten Zweck sind aktuell noch fünf Kandidaten: Raúl Richter (37), Madita van Hülsen (43), Alexandra Rietz (52), Susan Sideropoulos (43) und Mathias Mester (37). Doch für einen von ihnen bleibt der Ofen in der kommenden Woche aus...

In der vierten Folge von "Das große Promibacken" geht es für die Promis unter anderem darum, einen Travel Cake mit einer außergewöhnlich mittig zentrierten Füllung zu backen und zu dekorieren. Danach folgt eine technische Prüfung mit Löffelbiskuit – bei der letzten Herausforderung müssen sie hingegen eine Keks-Etagere zaubern. Am Ende entscheidet sich alles zwischen Madita und Raúl. Letztlich ergattert die Fernsehmoderatorin einen Platz in der nächsten Runde – demnach scheidet der Schauspieler mit einer Gesamtwertung von 33 Punkten aus.

In der vergangenen Woche musste Julian F.M. Stoeckel (36) das Kochfeld räumen: Mit 39,5 Punkten musste er die Show verlassen. Der Realitystar sah sein Aus aber ziemlich gelassen. "Ich bin froh, dass ich überhaupt so weit gekommen bin", machte er deutlich.

Bettina Schliephake-Burchardt, Enie van de Meiklokjes und Christian Hümbs

Raúl Richter, Schauspieler

