The-Who-Schlagzeuger Kenney Jones trauert um seinen Sohn

Traurige Nachrichten für Kenney Jones: Der Sohn des legendären Schlagzeugers von The Who ist tot. Das teilt der Musiker selbst auf Instagram in einem bewegenden Statement mit. "Mit gebrochenem Herzen teile ich die erschütternde Nachricht mit, dass mein Sohn Jesse gestorben ist", schreibt Kenney und fährt fort: "Mir fehlen im Moment die Worte, um auszudrücken, wie ich mich fühle. Aber ich möchte euch allen für eure freundlichen Worte in dieser unbeschreiblich schmerzlichen Zeit danken und euch weiter um Liebe, Respekt und Privatsphäre bitten, während wir versuchen, diesen tiefen Verlust als Familie zu bewältigen." Er teilt zudem ein Foto, das ihn mit seinem Sohn Jesse zeigt.

Unter dem Beitrag melden sich zahlreiche Fans zu Wort. "Es tut mir so leid, das zu hören, Kenney. Ich schicke dir Liebe", "Tiefstes Beileid, Kenney – mir tut das so leid" oder "Unser aufrichtiges Beileid an dich und deine Familie. Möge er in Frieden ruhen", bekunden drei User ihr Beileid. Auch der britische Schauspieler und Gitarrist Gary Gamp kommentiert den Beitrag mitfühlend: "Es tut mir so leid, Kenney. Alles Liebe für dich und deine Familie."

Kenney stieg nach dem Tod von Keith Moon bei The Who ein. Er arbeitete an den zwei Studioalben "Face Dances" und "It's Hard" mit. 1984 löste sich die Band auf – 1988 trat der Londoner zum letzten Mal bei einem einmaligen Konzert für Live Aid mit der Musikgruppe auf. Er ist Vater von sechs Kindern.

Instagram / kenneyjonesdrums Jesse Jones und sein Vater Kenney Jones

Instagram / kenneyjonesdrums Kenney Jones, Musiker

