"Candyman"-Darsteller Tony Todd ist mit 69 Jahren gestorben

Der Schauspieler Tony Todd ist tot. Der "Candyman"-Star starb im Alter von 69 Jahren in seinem Haus in Marina Del Rey in Kalifornien, wie sein Vertreter Jeffrey Goldberg mitteilte. Laut TMZ soll er bereits am Mittwochabend eines natürlichen Todes gestorben sein. Der Darsteller wurde vor allem durch seine Rolle in der Horrorfilmreihe "Candyman" bekannt, in der er den gleichnamigen Serienmörder spielte.

Tony arbeitete über vier Jahrzehnte im Schauspielbusiness und wirkte neben vielen anderen Projekten auch an den "Transformers"-Filmen und der "Final Destination"-Reihe mit. Außerdem verkörperte er Commander Kurn des Raumschiffs Enterprise in mehreren Star Trek-Serien. Abgesehen von seiner Arbeit für Kino und Fernsehen, hatte der 69-Jährige eine abwechslungsreiche Bühnenkarriere. Unter anderem war er Teil der Broadway-Produktion des Musicals "Aida" mit Songs von Tim Rice und Elton John (77).

Der US-Amerikaner wurde 1954 in Washington, D.C. geboren und wuchs in Connecticut bei einer Tante auf, die ihn aufnahm, als er drei Jahre alt war. Wie Tony später gegenüber Guardian erzählte, hatte seine Mutter Probleme, weshalb seine Familie sich seiner annahm. "Ich bin auch froh, dass meine Tante eingegriffen hat und mich auf den richtigen Weg gebracht hat", erklärte der Schauspieler damals. Seine Tante unterstützte auch sein Interesse an der Schauspielerei und ermöglichte es ihm, Unterricht zu nehmen, der sein Talent förderte, bevor er schließlich am Eugene O'Neill Theater Center Schauspiel studierte.

ActionPress Tony Todd im September 2019

ActionPress Tony Todd, Schauspieler

