Nach Todesfall: "Emily in Paris"-Dreharbeiten gehen weiter

Am Set von Emily in Paris kam es vor wenigen Tagen zu einem tragischen Vorfall: Regieassistent Diego Borella brach während der Produktion in Venedig zusammen und verstarb trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Dreh wurde daraufhin vorübergehend unterbrochen. Nun aber gibt es neue Bilder vom Set, die zeigen, dass die Arbeit an der Serie fortgesetzt wird. Unter anderem wurden Schlüsselszenen mit Lily Collins (36), Ashley Park (34), Eugenio Franceschini (33) und Paul Forman (31) mitten in der Lagunenstadt aufgenommen.

Die neuen Schnappschüsse liefern den Fans bereits einen Vorgeschmack auf die fünfte Staffel. Auf den veröffentlichten Fotos sind die Schauspieler in einer typischen Gondelszene unterwegs. In lockerer Atmosphäre, mit Champagner in der Hand, steuert die Gruppe durch die berühmten Kanäle der Lagunenstadt. Zu sehen ist auch eine romantische Begegnung, die Emily Cooper, gespielt von Lily, und Eugenios Figur Marcello miteinander teilen. Die Aufnahmen befeuern die Spekulationen, wie sich die Beziehung der beiden in der geplanten Staffel entwickeln könnte.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 21. August. Der Italiener brach im Hotel Danieli zusammen, woraufhin die anwesenden Rettungskräfte sofort eingriffen. Diego konnte trotz des Einsatzes eines Defibrillators nicht wiederbelebt werden und wurde gegen 19:30 Uhr für tot erklärt. Wie dpa berichtete, erlitt der 47-Jährige höchstwahrscheinlich einen Herzinfarkt. Sein Tod erschütterte das ganze Set – die Darsteller und die Crew müssen die Produktion aber im Hinblick auf den geplanten Serienstart am 18. Dezember trotzdem zu einem baldigen Abschluss bringen.

Anzeige Anzeige

Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Lily Collins, Ashley Park, Eugenio Franceschini und Paul Forman am Set von "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige