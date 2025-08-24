Treffen Serkan und Eva etwa im Dschungelcamp aufeinander?

Das Dschungelcamp 2026 könnte schon vor dem Start für reichlich Trubel sorgen! Nach Informationen der Bild stehen Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) auf der Kandidatenliste der RTL-Show. Beide sind keine Unbekannten in der Reality-Welt und sorgten in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Besonders brisant: Serkan hatte während seiner Ehe mit Samira Yavuz (31), mit der er zwei Töchter hat, eine Affäre mit Eva – und genau diese zwei könnten nun am Lagerfeuer aufeinandertreffen.

Eva ist die Chance, diesmal nicht nur Reservekandidatin zu sein, offenbar gelegen. Laut dem Blatt saß sie bereits für das Camp 2025 auf gepackten Koffern, kam jedoch nicht zum Einsatz. Für Serkan, der sich vor Jahren öffentlich als wenig abenteuerlustig bezeichnet hatte, könnte die Teilnahme eine Gelegenheit sein, sich vor den Augen der Zuschauer neu zu positionieren. Seit seiner Affären-Enthüllungen stand er oft in der Kritik. Für den Sender wäre das Duo somit ein sicherer Quotenbringer: Ein Treffen voller Emotionen zwischen den Ex-Liebhabern ist quasi vorprogrammiert.

Eva hatte die Affäre mit dem Reality-TV-Star öffentlich gemacht und verraten, dass Serkan das Ganze am liebsten geheim gehalten hätte. Die Situation ist kompliziert, da beide inzwischen ihre eigenen Lebenswege gehen und der Seitensprung schon Monate in der Vergangenheit liegt. Die gemeinsame Geschichte kann im Dschungel jedoch erneut für Hochspannung sorgen. Ob Samira ebenfalls Teil der Show wird, ist ungewiss. Zuletzt betonte sie, dass sie sich eher von Reality-TV fernhalten will.

Collage: Instagram / serkan_yavuz, Getty Images Collage: Serkan Yavuz und Eva Benetatou

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023