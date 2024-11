Modelfreunde trauern um 90er-Ikone Georgina Cooper (46)

Es herrscht große Trauer in der Modelwelt: Georgina Cooper ist tot. Die Britin eroberte in den 90er-Jahren die Laufstege und die Covermagazine – ihre einzigartige Zahnlücke war dabei ihr Markenzeichen. Langjährige Weggefährten wie Erin O'Connor (46) meldeten sich schockiert im Netz zu Wort. "Wunderschöner George... Ich bin schockiert und am Boden zerstört zu hören, dass du von uns gegangen bist. Du warst ein unglaublich freundlicher und lustiger Mensch, Georgina. […] Meine Gedanken sind bei deiner Familie, besonders bei deinem wunderbaren Jungen", schrieb sie unter einen Instagram-Beitrag, der ein Foto von Georgina zeigt. Auch das High-Fashion-Model Jade Parfitt reagierte bestürzt auf der Social-Media-Plattform auf den Tod des Supermodels: "Ich bin erschüttert über die Nachricht von Georges Tod. Sie war eine der lustigsten und frechsten, geschweige denn schönsten Freundinnen […]. Ich sende so viel Liebe an ihren Sohn, ihre Familie und Freunde."

Laut den Berichten von Daily Mail verstarb Georgina auf der Insel Kreta nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit. Gemeinsam mit ihrem Mann befand sie sich zunächst in den Marianna Hotel Apartments auf Kos, als sie am 21. Oktober plötzlich erkrankte. Nachdem sie zuerst in das Hauptkrankenhaus der Insel gebracht worden war, wurde sie später per Luftambulanz nach Kreta verlegt. Dort verstarb sie fünf Tage später auf der Intensivstation. "Sie liebte Griechenland und sagte mir, dass sie mit ihrem neuen Mann zurückkehren würde. Sie war oft im Krankenhaus, hatte aber Pläne für die Zukunft. Alle sind am Boden zerstört. Sie war ein echter Superstar", verriet ihr ehemaliger Agent Dean Goodman gegenüber dem Magazin.

In Großbritannien galt Georgina in den 90er-Jahren als echte Ikone. Sie arbeitete im Laufe ihrer Karriere mit großen Namen wie Alexander McQueen (✝40), Burberry oder Stella McCartney (53) zusammen. Nachdem ihr Sohn Sonny auf die Welt gekommen war, beendete sie ihre Karriere, um sich voll auf ihn konzentrieren zu können.

Getty Images Erin O'Connor im September 2022

ActionPress Georgina Cooper

