Todesursache bekannt: Daran starb Model Georgina Cooper (46)

Ende Oktober verstarb das ehemalige Supermodel Georgina Cooper unerwartet im Alter von nur 46 Jahren. Nun wurde die Todesursache der gebürtigen Britin bekannt gegeben: Wie Daily Mail berichtet, starb Georgina demnach an Leberzirrhose und inneren Blutungen, nachdem ihre Organe versagt hatten. Laut dem Newsportal entschied der Gerichtsmediziner, dass eine Autopsie nicht erforderlich sei, da ihre "medizinische Vorgeschichte" zuvor bekannt gewesen sein soll.

Familie, Freunde und Fans weltweit sind nach wie vor tief betroffen über den plötzlichen Verlust der 46-Jährigen, die in den Neunzigern zu den erfolgreichsten Models zählte. Ein Sprecher erklärte in einem offiziellen Statement gegenüber der Presse: "Wir sind untröstlich über den Verlust von Georgina und bitten um Privatsphäre in dieser schweren Zeit." Zahlreiche Weggefährten aus der Modebranche äußerten ihr Mitgefühl und würdigten Georginas Einfluss auf die Branche. "Wunderschöner George... Ich bin schockiert und am Boden zerstört zu hören, dass du von uns gegangen bist. Du warst ein unglaublich freundlicher und lustiger Mensch. […] Meine Gedanken sind bei deiner Familie, besonders bei deinem wunderbaren Jungen", trauerte unter anderem Modelkollegin Erin O'Connor (46) auf Instagram.

Georgina begann ihre Karriere im Alter von 16 Jahren, als sie von einem Model-Scout entdeckt wurde. Mit ihrem strahlenden Lächeln und ihrer natürlichen Ausstrahlung eroberte sie schnell die Laufstege der Welt – ihre einzigartige Zahnlücke war dabei ihr Markenzeichen. Sie lief für namhafte Designer wie Versace, Chanel und Dior und zierte die Cover zahlreicher internationaler Modemagazine. Abseits des Rampenlichts setzte sie sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke ein, insbesondere für Projekte, die Kindern in Not halfen. Freunde beschrieben sie als warmherzig, humorvoll und bodenständig – Eigenschaften, die in der schnelllebigen Modewelt selten sind.

Getty Images Erin O'Connor im September 2022

ActionPress Georgina Cooper, britisches Model

