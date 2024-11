Barry Keoghan thematisiert seine lebensbedrohliche Infektion

Barry Keoghan (32) – bekannt aus Filmen wie "Saltburn" und "The Banshees of Inisherin" – hat kürzlich enthüllt, dass er an einer lebensbedrohlichen Infektion namens "nekrotisierende Fasziitis" erkrankt war. Im "Louis Theroux"-Podcast erzählte der 32-Jährige Schauspieler von seiner schockierenden Diagnose, die er nur zwei Wochen vor Beginn der Dreharbeiten zu "The Banshees of Inisherin" erhielt. Die fleischfressende Infektion entwickelte sich nach einem Flaschenwurf durch eine bakterielle Ansteckung. Diese brachte ihn in Lebensgefahr und zwang ihn zu einem dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt .

Barry berichtete, dass die Ärzte zunächst Schwierigkeiten hatten, die genaue Ursache seiner Symptome zu diagnostizieren. "Nekrotisierende Fasziitis ist eine sehr seltene bakterielle Infektion, und natürlich musste es mich treffen", scherzte er gegenüber Louis. Die Situation war so ernst, dass die Ärzte sogar in Erwägung zogen, seinen Arm zu amputieren. "Sie sagten mir, wenn wir es nicht rechtzeitig behandeln, könnte ich sterben", erinnerte er sich. Um die richtige Diagnose zu stellen, wurden sogar Spezialisten aus Liverpool hinzugezogen.

Während seines Krankenhausaufenthalts erhielt Barry Unterstützung von Kollegen und Freunden. Der Regisseur Martin McDonagh besuchte ihn persönlich und fragte: "Kannst du diesen Film überhaupt noch machen?" Trotz der schweren Erkrankung und der bevorstehenden Operation ließ sich Barry – der mit Sängerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter (25) liiert ist – nicht entmutigen. Seine Entschlossenheit, im Film mitzuwirken, spiegelt seinen leidenschaftlichen Einsatz für die Schauspielerei wider. Nicht umsonst gilt er heute als einer der aufstrebenden Sterne Hollywoods.

Getty Images Jacob Elordi und Barry Keoghan auf der "Saltburn"-Premiere 2023

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

