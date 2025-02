Nach Hate und Drohungen: Barry Keoghan kauft Sicherheitshund

Der irische Schauspieler Barry Keoghan (32) hat sich eine ungewöhnliche Maßnahme einfallen lassen, um sich besser zu schützen: Der "Saltburn"-Star hat einen zweiten Schäferhund namens Duke gekauft, der als Schutzhund ausgebildet wird. Dies sei eine Reaktion auf zahlreiche hasserfüllte Nachrichten, die er nach seiner Trennung von der US-amerikanischen Sängerin Sabrina Carpenter (25) erhalten habe, berichtet The Mail on Sunday. Barry gab an, die Flut an "widerwärtigen und unmenschlichen" Botschaften habe dazu geführt, dass er seinen Instagram-Account deaktiviert habe. Auch seine Familie sei von den Angriffen betroffen gewesen, was offenbar zusätzlichen Handlungsbedarf mit sich brachte.

Die Hundeschule Lawless K9 Trainers, die sich um Dukes Ausbildung kümmert, erklärte, dass der Fokus zunächst auf der sozialen und harmonischen Ausbildung des Hundes liege, bevor ein spezielles Schutztraining beginne: "Wir schaffen zunächst einen Begleiter und beginnen erst später mit den defensiven Übungen." Barry sei aktiv in die Ausbildung eingebunden und besuche regelmäßig das Hundetraining. Das Unternehmen warnte zugleich vor schlechter Ausbildungspraxis bei anderen Hundetrainern. Der neue Hund lebt momentan rund 320 Kilometer von Barrys Londoner Zuhause entfernt auf Merseyside und wird dort professionell betreut.

Barry hatte sich bereits zuvor gegen den Online-Hass gewehrt und öffentlich gemacht, dass auch seine Familie zum Ziel von Einschüchterungsversuchen wurde. Vor allem die Verbindung zu seiner verstorbenen Mutter und Besuche vor dem Haus seines Sohnes hätten ihn tief getroffen. Der Oscar-nominierte Schauspieler sprach offen darüber, dass diese Erfahrungen seine Sicht auf die Abgründe des Internets verändert hätten. Ursprünglich wegen seiner Rolle in "Saltburn" und dem "Peaky Blinders"-Film in den Schlagzeilen, sei Barry nun mittlerweile ein Symbol für den Umgang mit Cyber-Mobbing geworden. Trotz allem betonte er immer wieder, wie sehr ihm seine Familie und insbesondere sein Sohn Kraft geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan bei der Burberry Fashion Show im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige