Sabrina Carpenter stichelt bei ihrem Konzert gegen Ex Barry

Sabrina Carpenter (25) überraschte ihre Fans bei ihrem Konzert in Dublin mit einer spitzen Bemerkung, die sich offenbar an ihren Ex Barry Keoghan (32) richtete. Die Sängerin begeisterte am Montagabend in der 3Arena in Dublin mit ihrem Hit "Please, Please, Please" – einem Song, den sie wohl über ihn geschrieben hat. Dazu sagte sie laut Mirror mit einem Augenzwinkern: "Diese irischen Jungs sind echt harte Arbeit." Das Konzert war Teil ihrer "Short n Sweet"-Tour, und die Bemerkung ließ viele Zuhörer spekulieren, ob Sabrina damit auf ihre kürzlich beendete Beziehung mit dem irischen Schauspieler anspielte.

Die beiden trennten sich Berichten zufolge vor einigen Monaten, weil sie sich auf ihre individuellen Karrieren konzentrieren wollten. Laut People hätten ihre vollen Terminkalender einfach nicht mehr zusammengepasst. Das plötzliche Ende ihrer Beziehung blieb allerdings nicht skandalfrei, da Barry sich nach der Trennung mit unangenehmen Fremdgeh-Gerüchten auseinandersetzen musste. Der Schauspieler wehrte sich gegen bösartige Stimmen, die seine Familie und besonders seinen zweijährigen Sohn Brando aus der Beziehung zu Alyson Kierans trafen. "Ihr müsst wissen, dass er ALL das über seinen Vater lesen wird, wenn er älter ist. Bitte bleibt respektvoll gegenüber allen", appellierte er in einem Statement.

Barry, der in Irland aufwuchs und eine schwierige Kindheit hatte, meidet Social Media inzwischen weitestgehend, um sich und vor allem seinen Sohn vor dem öffentlichen Druck zu schützen. In der Filmwelt hat er sich etwa mit seiner Rolle im Thriller "Saltburn" einen Namen gemacht. Auch Sabrina ist sowohl als Musikerin als auch als Schauspielerin erfolgreich und konzentriert sich nach der Trennung weiterhin auf ihre Karriere. Dabei schreckt sie nicht davor zurück, ihre Erlebnisse und Emotionen in Songs wie "Please, Please, Please" zu verarbeiten. Ihre Fans jedenfalls feiern den gelungenen Start der Tour mit großer Begeisterung.

Getty Images Barry Keoghan im November 2024

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

