Barry Keoghan beeindruckt mit 120.000 Euro teurem Jaguar

In Paris sorgte Barry Keoghan (32) am vergangenen Sonntag während der Fashion Week für Aufsehen, als er in einem exklusiven Jaguar im Wert von fast 120.000 Euro vorfuhr. Der "Saltburn"-Star parkte den blau verchromten Elektro-Sportwagen vor einem glamourösen Gala-Event und stieg vor den Augen zahlreicher Fans aus. Gekleidet in Schwarz, mit einem T-Shirt, gestreiften Hosen, einer Bomberjacke und einer auffälligen Goldkette, zog er alle Blicke auf sich. Die Wahl des Autos, ein Jaguar Type 00, verstärkte den Eindruck nur – das Modell, das noch nicht für die Öffentlichkeit verfügbar ist, wird vom Hersteller mit "Command Attention" beworben.

Doch nicht nur sein spektakulärer Auftritt erregte Aufmerksamkeit. Zuvor hatte Barry bei der Valentino Women's Wear Show mit einem Accessoire für Aufsehen gesorgt – einem weißen Herz-Pin mit silbernen Kristallen über seiner Brust –, das Erinnerungen an ein Kleid seiner Ex-Freundin Sabrina Carpenter (25) weckte. Fans spekulierten prompt darüber, ob das ehemalige Paar, das sich Ende letzten Jahres nach etwa einem Jahr Beziehung getrennt hatte, vielleicht wieder zueinandergefunden hat. Die Sängerin hatte Barry zuvor während eines Konzerts in Dublin nicht gerade positiv erwähnt und dabei scherzhaft angemerkt, dass "diese irischen Jungs eine harte Nuss sind".

Barrys Liebesleben steht immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit, insbesondere seit der Trennung von Sabrina, die er auch in einem ihrer Musikvideos begleitet hatte. Gerüchte um eine mögliche Untreue mit einer Influencerin sorgten damals für Schlagzeilen. Seine Karriere hingegen scheint unbeeindruckt weiterzulaufen. Der Schauspieler, der vor allem durch "The Banshees of Inisherin" bekannt wurde, genießt nicht nur auf der Leinwand Aufmerksamkeit. Auch in Sachen Stil und Zwischenmenschlichem bleibt Barry Gesprächsstoff, der die Fans fasziniert.

Getty Images Sabrina Carpenter bei den BRIT Awards 2025

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

