Werden Jedward Filmstars? Barry Keoghan macht es möglich

Schauspieler Barry Keoghan (32) hat den irischen Zwillingen John und Edward Grimes, besser bekannt als Jedward, überraschend seine Unterstützung angeboten, sollte das Duo in die Filmwelt einsteigen wollen. "Barry Keoghan hat uns eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, 'Wenn ihr ein Vorsprechen braucht, ich besorge euch eins, Jungs'", erklärten die beiden in einem Interview mit The Standard. Die Musiker, die einst durch ihre Teilnahme bei The X-Factor bekannt wurden, gaben zu, dass sie bisher kaum Audition-Erfahrungen gesammelt haben. "Wir haben nur diese eine Audition gemacht und seitdem kommt alles zu uns", erzählten die Brüder.

Die ehemaligen Eurovision Song Contest-Teilnehmer, die auch für skurrile Aktionen bekannt sind, denken ernsthaft darüber nach, in die Schauspielerei einzusteigen. Sie lehnten jedoch bereits ein Angebot ab, in Will Ferrells (57) Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" mitzuwirken, da es ihnen an Zeit mangelte. Stattdessen nutzten sie ihre letzten freien Momente, um mit ihrer guten Freundin Gemma Collins (44) einen Guinness-Weltrekord zu brechen – leider ohne Erfolg. Gemeinsam versuchten sie, in einer Minute so viele Haftnotizen wie möglich auf einer Person zu platzieren. Mit nur 30 Notizen blieben sie jedoch weit unter der geforderten Anzahl von 70.

Die enge Freundschaft zwischen Jedward und der Reality-TV-Ikone Gemma hat sich über Jahre hinweg entwickelt und bereits zu zahlreichen gemeinsamen Projekten geführt. Edward schilderte humorvoll, wie er ihr schon in Notfallsituationen eine Sprühbräune verpasst oder das Weihnachtsfest mit ihr verbracht habe. Auch John erinnerte sich an Momente, in denen er ihr spontan als Make-up-Artist zur Seite stand. Die Brüder betonten immer wieder, wie wichtig Freundschaften für sie seien und wie glücklich sie sich schätzen, solche Beziehungen zu haben. Auch Barry, der durch seine vielschichtigen Rollen bekannt ist, gehört offenbar zu den Menschen, die bereit sind, sie zu unterstützen.

Getty Images Barry Keoghan im September 2024

Getty Images Gemma Collins bei den British LGBT Awards 2024 in London

