Keine Trennung von Sabrina: Barry Keoghan ist "gesegnet"

Barry Keoghan (32) und Sabrina Carpenter (25) halten ihre vermeintliche Beziehung bis heute weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Auch den hartnäckigen Fragen ihrer Interviewpartner versuchen sie immer wieder auszuweichen – so auch dieses Mal. Im "Louis Theroux Podcast" wird der Schauspieler mit der Frage konfrontiert, ob er und die Sängerin denn nun ein Paar seien. Eine einfache Antwort gibt Barry nicht, doch er findet andere rührende Worte. "Hören Sie, ich kann nur sagen, dass ich unglaublich gesegnet bin", erklärt der "Saltburn"-Star und schwärmt weiter: "So eine starke, unabhängige Frau, die sehr talentiert ist und, ja, ziemlich besonders."

Von dem Talent der "Espresso"-Interpretin überzeugt sich Barry hin und wieder aus nächster Nähe. Kürzlich besuchte er Sabrinas Konzert in Charlottesville, Virgina, und schaute sich ihre Bühnenperformances aus dem privaten Bereich im Publikum an. Barry durfte Sabrina sogar bereits bei ihrer Arbeit begleiten. Der Filmstar tritt in ihrem Musikvideo zu "Please Please Please" auf und verkörpert dabei einen Ganoven, dem Sabrina ihre ganze Aufmerksamkeit widmet.

Zuletzt wurde spekuliert, ob Barry und Sabrina möglicherweise gar kein Paar mehr sind. Wie nämlich ein Insider gegenüber The Sun berichtete, soll es in letzter Zeit zwischen ihnen gekriselt haben. Das Stimmwunder sei es angeblich leid, dass ihr Partner so viel Spaß am Feiern habe. "Er war schon immer ein Partylöwe und Sabrina hatte die Nase voll von seinen Eskapaden", meinte die Quelle. Doch wie Barry nun deutlich macht, scheinen die beiden nach wie vor glücklich miteinander zu sein.

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

