Sabrina Carpenter rechnet in Musikvideo mit Ex Barry ab

Sabrina Carpenter (25) hat sich mit niemand Geringerem als Country-Ikone Dolly Parton (79) für ein Remake ihres Songs "Please Please Please" zusammengetan und überrascht im Musikvideo mit eindeutiger Bildsprache. Der neue Clip, der am Valentinstag auf YouTube veröffentlicht wurde, zeigt die beiden Musikerinnen in einem Pickup-Truck auf der Flucht vor der Polizei. Besonders auffällig: In einer Szene ist ein gefesselter Mann auf der Ladefläche ihres Fahrzeugs zu sehen – und er trägt die gleiche Kleidung, die in der Originalversion des Videos von Sabrinas Ex-Freund Barry Keoghan (32) getragen wurde. Mit diesem provokanten Detail scheint Sabrina unmissverständlich klarzumachen: Ihre Beziehung zu dem Schauspieler und der damit verbundene Herzschmerz gehören der Vergangenheit an.

Ursprünglich war der 2024 veröffentlichte Song "Please Please Please" ein Soloprojekt von Sabrina, doch die Remix-Version überzeugt jetzt mit einer ganz eigenen Dynamik. Dollys markante Stimme und ein Hauch von Country machen den Track besonders eingängig. Sabrina schwärmte dazu auf Instagram: "Dolly und ich singen in einem Pickup-Truck! Es ist eine Ehre, mit einem meiner größten Idole zusammenzuarbeiten." Zeitgleich zum Video erschien auch Sabrinas Album "Short n' Sweet" in der von Fans heiß erwarteten Deluxe-Edition, die neben dem Remix auch mehrere brandneue Songs enthält.

Sabrina, die durch ihre Rolle in der Disney-Serie "Girl Meets World" bekannt wurde, hat sich in den letzten Jahren zu einer der gefragtesten Popsängerinnen weltweit entwickelt. Nach viralen TikTok-Hits und mehreren Erfolgsalben gewann sie erst kürzlich zwei Grammy Awards. Ihre Beziehung zu Barry hielt einst die Presse in Atem, bevor vor einigen Wochen die Trennung erfolgte. Mit dem neuen Musikvideo setzt Sabrina nun ein klares Statement und zeigt, dass sie offenbar schon jetzt mit Humor auf das Kapitel Barry zurückblickt.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

