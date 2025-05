Wie Familie: Barry Keoghan macht Suchterkrankung publik

Barry Keoghan (32) tief bewegende Einblicke in seine Vergangenheit gegeben. Im Interview mit Hollywood Authentic gesteht der irische Schauspieler, an einer Drogensucht erkrankt zu sein. Diese Erkenntnis habe ihn auf den Weg der Besserung gebracht. "Ich habe zwei Onkel und einen Cousin durch Drogen verloren", so der Schauspieler weiter, "das sollte ausreichen, um zu sagen: 'Okay, wenn ich hier mitmache, bin ich am A*sch.'", erzählt er im Gespräch. Auch seine Eltern verlor er aufgrund von Drogensucht und er beschreibt, wie sehr ihn diese Verluste geprägt haben. Trotz seiner eigenen düsteren Erfahrungen, die bis zu Narben durch seinen Konsum führten, betonte er: "Ich bin jetzt zufrieden. Ich bin ein Vater."

Seine Reise, die im Zusammenhang mit der Geburt seines Sohnes Brando eine Wendung nahm, begann nicht ohne Hindernisse. Ein Freund habe ihn überzeugt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, was Barry letztendlich getan habe. Auch gestand er, dass der berufliche Erfolg, der ihn unter Druck gesetzt habe, Einfluss auf seinen Zustand hatte. In Dublin, seiner Heimatstadt, nahm er eine Journalistin mit auf eine emotionale Tour zu Orten, die ihn geprägt haben. Dabei sprach er offen darüber, wie er mithilfe dieses Neuanfangs und seiner Nüchternheit gelernt habe, Verantwortung für sein eigenes Glück zu übernehmen.

Seit der Geburt von Sohn Brando im Jahr 2022 hat sich einiges im Leben des Schauspielers verändert. Das Vatersein hat nicht nur seine Denkweise, sondern auch seine Prioritäten grundlegend verändert. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Alyson Kierans teilt er die Verantwortung für seinen Sohn, mit dem er eine tiefe Bindung pflegt. In öffentlichen Gesprächen hat Barry bereits mehrfach betont, wie sehr er durch diese Rolle gewachsen ist. Obwohl seine eigene Kindheit von schwierigen Schicksalsschlägen geprägt war, setzt er heute ein Zeichen, indem er andere inspiriert, nicht aufzugeben – weder für sich selbst noch für ihre Familien.

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

