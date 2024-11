Schauspiellegende Timothy West stirbt im Alter von 90 Jahren

Traurige Nachrichten aus Großbritannien: Timothy West ist gestorben. Das bestätigt die Familie des renommierten Schauspielers in einem Statement, das The Guardian vorliegt. "Nach einem langen und außergewöhnlichen Leben auf und abseits der Bühne ist unser geliebter Vater, Timothy West, gestern Abend friedlich im Schlaf gestorben. Er wurde 90 Jahre alt", heißt es darin. Er sei im Kreise seiner liebsten Freunde und der Familie gewesen, als er starb.

Der Theaterstar hinterlässt seine Frau Prunella Scales, sowie drei Kinder, sieben Enkelkinder und vier Urenkel. "Wir alle werden ihn furchtbar vermissen", betonen Timothys Verwandte. Zudem bedanken sie sich bei dem Krankenhaus, in dem der Brite zuletzt lag: "Wir möchten dem unglaublichen NHS-Personal im St. George's Hospital, Tooting, und im Avery Wandsworth für die liebevolle Pflege während seiner letzten Tage danken."

Timothy, ein engagiertes Mitglied der Royal Shakespeare Company, hatte bedeutende Bühnenrollen. So hatte er die Hauptrollen in Produktionen wie "Macbeth" und "King Lear" und spielte in den Filmen "Beyond Borders" und "Endgame" mit. Der 90-Jährige war außerdem ein enger Freund von Königsgemahlin Camilla (77) – er war auch unter den Gästen, als sie König Charles 2005 das Jawort gab. Seine Frau Prunella leidet bereits seit rund zehn Jahren an vaskulärer Demenz. Trotz der Diagnose fand das Paar Wege, das Leben zu genießen und neue Gemeinsamkeiten zu entdecken – so hatten die beiden von 2014 bis 2019 ihre eigene TV-Show "Great Canal Journeys", in der sie ihre Liebe für schmale Kanalboote zeigten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy West und Prunella Scales, Juni 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und Timothy West, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige