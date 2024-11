Timothy West pflegte vor Tod an Alzheimer erkrankte Ehefrau

Der renommierte Schauspieler Timothy West ist verstorben und hinterlässt unter anderem seine Ehefrau Prunella Scales. Für sie war der Moderator besonders in den letzten Jahren seines Lebens eine unglaubliche Stütze. Denn vor rund 20 Jahren wurde bei seiner Liebsten Alzheimer diagnostiziert. Seither pflegte der Brite seinen Schatz hingebungsvoll. In einem früheren Interview in der "Piers Morgans Life Stories"-Show merkte Timothy an: "Das Traurige ist, dass man das allmähliche Verschwinden der Person, die man kannte und liebte und der man sehr nahestand, mit ansehen muss."

Damals fiel dem Filmdarsteller während eines Auftritts seiner Frau, die ebenfalls als Schauspielerin tätig war, auf, dass etwas nicht stimmte: Sie vergaß häufig ihren Text – und dies war sonst nie vorgekommen. "Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich wusste lange Zeit nicht, was es war", erinnerte sich Timothy. Dennoch wollte er seine Pru nicht aufgeben und betonte liebevoll: "Es ist noch viel von ihr übrig und wir genießen immer noch das Leben. Es gibt viele Dinge, die Pru genießen kann und die wir gemeinsam tun können."

Die Familie des "Jenseits aller Grenzen"-Stars machte die traurige Nachricht seines Todes in einem Statement gegenüber The Guardian publik. "Nach einem langen und außergewöhnlichen Leben auf und abseits der Bühne ist unser geliebter Vater, Timothy West, gestern Abend friedlich im Schlaf gestorben. Er wurde 90 Jahre alt", lautete es. Seine letzten Stunden verbrachte Timothy wohl im Beisein seiner Freunde und Familie. Gemeinsam mit Pru hatte er drei Kinder, zudem war er Opa und Urgroßvater.

Getty Images Prunella Scales mit ihrem Ehemann Timothy West, April 2005

Getty Images Schauspieler Timothy West mit seiner Frau Prunella Scales, April 2006

