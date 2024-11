Serie "EastEnders" widmet Timothy West (†) rührende Worte

Die Filmbranche trauert um den britischen Schauspieler Timothy West. Wie kürzlich bekannt wurde, starb der beliebte Schauspieler im Alter von 90 Jahren. Nun werden erste Stimmen laut, die öffentlich ihre Trauer bekunden. "Wir sind sehr traurig zu hören, dass Timothy West verstorben ist. Timothy kam als Stan zu EastEnders und seine Präsenz als Patriarch der Familie Carter war sofort spürbar. Er wird für immer in unseren Herzen sein. Wir senden all unsere Liebe und Gedanken an Timothys Familie und Freunde", schrieb der offizielle X-Account der BBC-Soap. In der britischen Serie spielte Timothy die Rolle des Danny Dyers.

Die Familie des Serienstars bestätigte seinen Tod in einem Statement, das The Guardian veröffentlichte. "Nach einem langen und außergewöhnlichen Leben auf und abseits der Bühne ist unser geliebter Vater, Timothy West, gestern Abend friedlich im Schlaf gestorben. Er wurde 90 Jahre alt." Timothy habe sich zu diesem Zeitpunkt im Kreise seiner liebsten Freunde und seiner Familie befunden.

Dabei ist besonders tragisch, dass er seine Ehefrau Prunella Scales hinterlässt – bei ihr ist vor rund 20 Jahren Alzheimer diagnostiziert worden und der Brite hatte die Pflege der Schauspielerin übernommen. In einem früheren Interview in der "Piers Morgans Life Stories"-Show erklärte Timothy: "Das Traurige ist, dass man das allmähliche Verschwinden der Person, die man kannte und liebte und der man sehr nahestand, mit ansehen muss."

Getty Images Timothy West, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Timothy West mit seiner Frau Prunella Scales, April 2006

