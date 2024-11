Prinzessin Yuriko von Mikasa stirbt im Alter von 101 Jahren

Traurige Nachrichten aus Japan. Prinzessin Yuriko war das älteste noch lebende Mitglied der japanischen Kaiserfamilie. Nun ist sie im stolzen Alter von 101 Jahren im St.-Luke-Krankenhaus in Tokio verstorben, wie das kaiserliche Hofamt mitteilt. Prinzessin Yuriko war bereits im Krankenhaus, da sie zuvor einen leichten Hirninfarkt und eine Lungenentzündung erlitten hatte. Sie lag in den letzten Wochen immer wieder auf der Intensivstation und ihr Zustand hatte sich zunehmend verschlechtert.

Prinzessin Yuriko wurde am 4. Juni 1923 in Tokio in eine angesehene Familie hineingeboren, die enge Verbindungen zum Kaiserhaus pflegte. Im zarten Alter von 18 Jahren heiratete sie 1941 Prinz Mikasa, den jüngeren Bruder von Kaiser Hirohito, und erhielt damit den Titel Prinzessin von Mikasa. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder, von denen drei bereits verstorben sind. Ihr Ehemann, Prinz Mikasa, verstarb 2016 im Alter von 100 Jahren an einem Herzstillstand. Die beiden waren beeindruckende 75 Jahre lang verheiratet, was ihre tiefe Verbundenheit und ihr gemeinsames Engagement für das Kaiserhaus unterstrich. In ihrer Rolle als Prinzessin widmete sich Yuriko verschiedenen sozialen und kulturellen Aufgaben und genoss hohes Ansehen.

Mit ihrem 100. Geburtstag im Juni 2023 stellte Prinzessin Yuriko einen bemerkenswerten Rekord auf: Sie galt als ältestes noch lebendes Mitglied einer königlichen Dynastie weltweit und übertraf damit alle anderen noch lebenden Royals hinsichtlich ihres Alters. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie zurückgezogen im Akasaka-Palast in Tokio, wo sie Ruhe und Privatsphäre fand. Ihre lange Lebensspanne und ihr unerschütterliches Engagement für das Kaiserhaus haben sie zu einer respektierten und bewunderten Persönlichkeit in Japan gemacht. Viele erinnern sich an ihre Bescheidenheit und ihre Hingabe an die traditionellen Werte, die sie stets verkörperte und vertrat.

Getty Images Prinzessin Yuriko, Prinz Mikasa und Prinzessin Akiko

Getty Images Prinzessin Yuriko, November 2016

